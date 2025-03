Problemas para Bielsa: la figura que pierde en Uruguay vs. Selección Argentina

Marcelo Bielsa no podrá contar con una estrella de Uruguay ante la Selección Argentina.

Uruguay comenzará este viernes la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante la Selección Argentina con una baja sensible en el equipo. Es que los dirigidos por Marcelo Bielsa, que marchan segundos en la tabla de posiciones, no podrán contar con Manuel Ugarte contra los campeones del mundo y su reemplazo aún no está definido.

Debido a que el jugador del Manchester United fue amonestado en el último encuentro ante Brasil, llegó a la segunda amarilla y fue automáticamente suspendido por un partido. La baja de Ugarte supone un problema para Bielsa, ya que el exjugador de París Saint Germain jugó todos los encuentros como titular de Eliminatorias e, incluso, fue una de las figuras en la victoria "charrúa" 2 a 0 ante Argentina en 2023, disputado en La Bombonera.

Aunque el DT todavía no confirmó la formación que saldrá desde el inicio, su lugar en el centro de la cancha sería ocupado por Rodrigo Bentacur, que volvió a tener protagonismo en Tottenham de Inglaterra. De no surgir nada extraño, Ugarte haría su regreso a los 11 la fecha siguiente, cuando el combinado celeste visite a Bolivia el 25 de marzo, en La Paz.

En diálogo con el canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el mediocampista explicó:“Quería aguantarme las amarillas el mayor tiempo que pueda. El último partido fue contra Brasil y está bravo no llevarse una amarilla contra ellos. Voy a estar mirando el partido y esperando lo mejor. Además, recordó sobre la acción en la que recibió la amonestación: “Fue una jugada en la que Vinícius se iba solo a definir, la pelota me pasó por los caños, le hice falta y fue amarilla”.

La probable formación de Uruguay vs. Selección Argentina, por Eliminatorias Sudamericanas

Sergio Rochet, Ronald Araujo, José María Giménez y Mathías Olivera, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz o Giorgian De Arrascaeta , Maximiliano Araújo; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

Tras doce fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el viernes 21 de marzo a las 20.30 horas en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde a las 21 en el Estadio Monumental de River Plate. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.

La lista final de Scaloni en la Selección Argentina vs. Uruguay y Brasil por Eliminatorias

Arqueros:

Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Walter Benítez (PSV Eindhoven).

Defensores:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Cristian Romero (Tottenham).

Germán Pezzella (River Plate).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Juan Foyth (Villarreal).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Facundo Medina (Lens).

Nicolás Tagliafico (Lyon).

Mediocampistas:

Leandro Paredes (Roma).

Enzo Fernández (Chelsea).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Máximo Perrone (Como).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Benjamín Domínguez (Bologna).

Nicolás Paz (Como).

Thiago Almada (Lyon).

Delanteros: