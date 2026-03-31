Quiénes tocan en la previa de la Selección Argentina vs. Zambia: a qué hora son los shows

Argentina enfrenta a Zambia en un partido amistoso de fútbol, rumbo al Mundial 2026.

La Selección Argentina de fútbol llega con buenas sensaciones a su próximo compromiso internacional tras haber superado por 2-1 a Mauritania en su última presentación. Ese encuentro, aunque con algunos altibajos en el rendimiento, le permitió al equipo sumar rodaje en esta etapa de preparación. Ahora, el conjunto albiceleste se medirá frente a Zambia en un amistoso que se disputará en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, el jueves 3 de abril de 2026, donde además habrá un importante show musical que acompañará la jornada.

Partido amistoso y show musical

El partido se jugará en Buenos Aires, en lo que será la última presentación del equipo en el país antes del Mundial de Fútbol que se disputará en julio en México, Estados Unidos y Canadá. El partido contra Zambia está previsto para las 20:30 del jueves, según confirmó la organización. La apertura de puertas será varias horas antes, lo que permitirá que los hinchas ingresen con tiempo y disfruten del espectáculo previo, pensado como parte central del evento.

En ese marco, la previa contará con un show musical que incluirá a varios artistas reconocidos de la escena argentina. Entre los confirmados aparecen Tiago PZK, Yami Safdie, Rodrigo Tapari, Los Totora y Fran de Cruzando el Charco. El cronograma prevé música tanto en la previa como después del partido, lo cual genera una experiencia completa para los espectadores, que también incluirá un show de fuegos artificiales tras el pitazo final. Si bien no se detalló exactamente el orden de los artistas, se espera que la actividad musical comience en las horas previas al inicio del encuentro, acompañando el ingreso del público al estadio.

Show musical en la Bombonera, previo al partido Argentina vs. Zambia.

La Selección Argentina hacia el Mundial de Fútbol 2026

Más allá del espectáculo en la Bombonera, el foco está puesto en lo futbolístico. Este tipo de partidos forman parte de la preparación de Argentina rumbo al Mundial 2026, en Norteamérica. En ese contexto, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni utiliza estos amistosos para ajustar el funcionamiento del equipo, evaluar variantes y definir la lista definitiva de convocados.

El duelo ante Zambia también tiene un valor simbólico, ya que es las última oportunidad para ver al equipo en suelo argentino, antes de la cita mundialista. Con rivales de distintas características, la Albiceleste busca llegar en óptimas condiciones al torneo más importante del fútbol, consolidando su identidad y afinando detalles en cada presentación.