¿Se va de la Bombonera? El anuncio de Tapia que plantearía un cambio de localía para Boca en 2026

Boca podría salir de la Bombonera durante el 2026

Uno de los rumores que viene circulando desde hace un tiempo es que Boca podría alejarse de la Bombonera para la temporada 2026. Algo que no será bien recibido por los hinchas, pero que es una medida que Juan Román Riquelme debe tomar para que las obras comiencen y así ampliar la capacidad del estadio. Es por ello que en las últimas horas, Claudio Tapia hizo una serie de declaraciones que no pasaron para nada desapercibidas y que se vincularían de gran manera con el Xeneize.

Hay proyectos de remodelación y reformación que se pueden llevar a cabo sin perder la localía, como sucedió con River y lo que está pasando con Argentinos Juniors. Mientras que otros demandan un salida del inmueble por una serie de tiempo determinado con el fin de avanzar lo más rápido que sea posible con las obras. Este es el caso del conjunto boquense que podría modificar su localía con el fin de regresar después del Mundial a un hogar que contaría con una serie de mejoras más que significativas.

El Estadio Único Diego Armando Maradona podría ser la casa de Boca

Es por ello que las declaraciones de Claudio Tapia en el marco de la Asamblea General Ordinaria de la AFA no son para nada ajenas a Boca. “El Estadio Único Diego Armando Maradona no solo va a ser la casa de las selecciones juveniles, femenina, mayor. También para algún club de los que sabemos, tiene en carpeta modificaciones edilicias en sus estadios, lo puedan utilizar”, señaló. Hay que recordar que este escenario había sido mencionado como alternativa para mudar la localía.

Además, hay un detalle más que especial que permite entender a las declaraciones como un comentario claramente vinculado con el Xeneize. “Ojalá que si Boca amplía la Bombonera, creo que Riquelme está en eso, puede ser un destino para que Boca lo elija. Además, tiene una gran ventaja y es que está muy cerca del área metropolitana y tiene muy buen acceso. Su acceso es mucho más fácil ahora y pueden acceder desde el interior de la Provincia”, expresó Julio Alak, intendente de la Ciudad de La Plata en el mes de julio.

Hay que recordar que el plan de Boca es correr el campo de juego varios metros hacia el lado de las vías del tren, cambiar de ubicación a los bancos de suplentes, eliminar el actual túnel de salida al campo de juego, derrumbar la zona de palcos actuales y construir un nuevo sector de tribunas. Una lista de cambios que se encuentran contemplados a partir de la imposibilidad de no poder adquirir las casas de los vecinos.

¿Hay otro estadio como alternativa?

Lo primero a mencionar es que la gran cantidad de socios que Boca dispone genera que no sea fácil encontrar un escenario que le permita ejercer la localía como lo hace en la Bombonera. Es por ello que al momento de buscar una alternativa, se debe pensar que no quede tan lejos y que reúna una serie de condiciones en donde la capacidad del inmueble es la más importante de todas.

Además del Estadio Único Diego Armando Maradona, se considera que el Xeneize podría hacer de local en el Cilindro de Avellaneda, la casa de Racing debido a los 55 mil hinchas que permite recibir por partido. La distancia es mínima, y dispone de un excelente campo de juego. Aunque todo dependerá de lo que Diego Milito y los socios de la Academia manifiesten ante la posibilidad de prestar la cancha por unos meses.

