Cuál es la provincia argentina más fanática de Boca: un estudio reveló que este lugar es la cuna de los bosteros

En Argentina la pasión por el fútbol no distingue generaciones, ni fronteras provinciales. Sin embargo, de acuerdo a un reciente relevamiento de Google, hay ciertas provincias que son más fanáticas que otras de Boca Juniors. ¿Cuál es el rincón más bostero del país y por qué?

Según los datos más recientes de Google Trends, la provincia más bostera es Formosa, se trata de la provincia con más búsquedas relacionadas con el xeneize, fundamentalmente después de ciertos partidos. El club, cuna de grandes figuras como Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Carlos Tévez, es de gran interés para otros puntos del territorio argentino, detrás de los bosteros formoseños se encuentran las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Salta.

¿Cómo define este triunfo para Formosa? La herramienta de Google Trends analiza qué términos que se buscan con mayor frecuencia en cada región. No se trata del total de búsquedas que se realizan por provincia, sino el interés relativo por Boca Juniors en comparación con el resto del país.

Boca o River: quién gana el superclásico en internet

Google Trends muestra que a pesar de la popularidad de Boca Juniors en el país, en la comparativa de todas las provincias argentinas se busca más River Plate. Aunque esto no necesariamente significa que haya más gallinas que bosteros, ya que las búsquedas pueden haberlas realizado otros hinchas respecto al resultado de partidos, noticias o información sobre el club de Núñez. Sin embargo, revela que River genera más interés para los usuarios.