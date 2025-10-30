El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra bastante lejos de obtener un gran protagonismo, pero Juan Román Riquelme se está moviendo manera anticipada porque entiende que Boca Juniors clasificará a la próxima edición de la Copa Libertadores. Un regreso que se daría con la incorporación de volantes de jerarquía para que Leandro Paredes no esté tan solo en la mitad de la cancha.

De momento, la tabla anual de la Liga Profesional expone que el "Xeneize" se estaría quedando con el segundo cupo en lo que respecta al acceso al máximo certamen internacional de la región. Sólo quedan tres fechas para que el misterio se termine de resolver. Es por ello que desde el club comenzaron a pensar en la posibilidad de que se haga una incorporación de calidad para la mitad de la cancha.

Loyola y Nández aparecen en el radar de Boca para el 2026

“Pensando en el año que viene, creo que Boca busca un volante ofensivo y un 8. Para mí no sale de Felipe Loyola o Nahitan Nández la búsqueda", informó el periodista Marcelo Nasarala en Radio Splendid. Lo particular de esta información es que solo se avanzaría por uno de los dos jugadores mencionados.

Hay que recordar que el volante de Independiente hace poco despertó bastante polémica, debido a que su cláusula de salida es una que ni los hinchas tienen del todo clara en lo que respecta al valor que figura. Se menciona que podría salir por un precio que rondaría en los 8 millones de dólares. Uno elevado por un jugador que no dispone de un presente aceptable y que está lejos de lo que demostró en el primer semestre de la temporada. Un gasto que no se encontraría justificado.

"Boca y Peñarol, claramente. Me gustaría volver vigente”, expresó Nández hace un tiempo cuando le realizaron una entrevista en La Cocina de Kesman. Un comentario que con el paso de los meses cobraría bastante fuerza y que podría dar buenos frutos de cara a la temporada 2026. Además, se debe considerar que su contratación no demandaría tantos dólares porque tiene contrato vigente con Al-Qadsiah de Arabia Saudita hasta junio del próximo año. De hecho, es factible pensar en la posibilidad de negociar una salida anticipada y gratis.

También se buscarán delanteros

Por otro lado, los comentarios que circulan exponen que Boca se encuentra analizando algunos nombres para sumar y darle un refuerzo a la parte ofensiva. Algo que se conoció después de que Edinson Cavani nuevamente es baja y está en duda para el Superclásico con River, debido a una serie de problemas que le impiden moverse a la par de sus compañeros.

“Pese a que todavía falta para que inicie el mercado de pases, el Xeneize ya definió el primer puesto a reforzar. Aun sin charlas, pero está decidido que se buscará un delantero. El club quiere sumar fuerza en la zona ofensiva”, reveló el periodista Marcos Bonocore en su cuenta de X (ex Twitter). No se mencionaron nombres concretos, pero es importante repasar lo que sucedió en la ventana invernal de fichajes.

En el último periodo, se registró que Boca hizo movimientos de carácter formal e informal para preguntar por las condiciones contractuales y de salida de Guido Carrillo, Jaminton Campaz y Mariano Hinestroza. Tres nombres que ilusionan a los hinchas y que se sumarían para complementar a Miguel Merentiel y Milton Giménez, que es la dupla titular en la actualidad para Claudio Úbeda.