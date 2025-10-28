“Tiene decidido”: los refuerzos que Riquelme buscará para Boca en 2026

Riquelme piensa en dos refuerzos para Boca

Todavía falta para que el mercado de pases cobre cierto protagonismo en el fútbol argentino, pero hay algunos comentarios que comienzan circular en las redes sociales. A semanas de que el periodo de fichajes quede habilitado, se conoció que Juan Román Riquelme irá en la búsqueda de dos jugadores para darle refuerzos al plantel de Boca pensando en la temporada 2026 y los objetivos que se tengan por delante.

Lo primero a mencionar es que la “calidad” del jugador a contratar dependerá bastante de que el equipo clasifique o no a la próxima Copa Libertadores y así romper la racha de dos temporada de manera consecutiva sin disputarla. La victoria ante Barracas Central permitió estar un paso más cerca del objetivo cuando al Torneo Clausura le quedan tres fechas para definir los acceso por tabla anual.

Campaz sería uno de los apuntados por Boca

De acuerdo con la información que el periodista Marcos Bonocore compartió en su cuenta de X (Ex Twitter), Boca tiene como necesidad y prioridad sumar un atacante. “Pese a que todavía falta para que inicie el mercado de pases, el Xeneize ya definió el primer puesto a reforzar. Aun sin charlas, pero está decidido que se buscará un delantero. El club quiere sumar fuerza en la zona ofensiva”, reveló.

Esto provocó que la danza de nombres comience a tomar vuelo de a poco y es posible apreciar algunos candidatos a ponerse la camiseta del Xeneize de cara al 2026. Se llegó a mencionar a Guido Carrillo, Jaminton Campaz y Marino Hinestroza. Tres jugadores que también tuvieron cierto protagonismo en el mercado vinculado a la etapa invernal, pero que por varios motivos sus contrataciones no prosperaron.

Mientras que el segundo refuerzo es uno que se encuentra vinculado con la mitad de la cancha, pero también tendría una característica vinculada con lo ofensivo. “No es descabellado pensar en un gambeteador o volante por los costados”, señaló el periodista Martín Costa en Radio Splendid. A diferencia de lo que sucede con el delantero, se trata de un puesto en el cual no hay nombres circulando.

¿Quién va a elegir los refuerzos?

Por otro lado, la elección de los refuerzos es una que podría quedar en manos de Juan Román Riquelme pero también tendrá que contar con la aprobación del cuerpo técnico de turno. En este caso, la continuidad de Claudio Úbeda se encuentra solo asegurada hasta diciembre. La clasificación a la Copa Libertadores 2026 y el rendimiento del equipo en lo que resta de la temporada van a definir su futuro.

Además, se debe sumar que hay un nombre que comenzó a circular como posible candidato a ser contratado como entrenador de Boca como es el de Diego Aguirre, que se encuentra trabajando en Peñarol de Uruguay. No obstante, se trataría de un rumor. “No le di ninguna importancia. Escuché una noticia, como hay tantas. No hay nada que me saque la cabeza de lo que tenemos acá, los partidos que vienen y las finales. No le doy mucha trascendencia a las versiones”, señaló hace unos días.

