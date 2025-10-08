Quiénes son los jugadores que "tapan" a Dylan Gorosito en Boca, figura en la Selección Argentina

Los jugadores que tapan el desarrollo en Boca de Dylan Gorosito, una de las figuras de la Selección Argentina en el Mundial Sub-20 de Chile.

Dylan Gorosito es uno de los tantos jugadores que se transformó en figura de la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial de Chile. Además de haber marcado un gol ante Italia y una aistencia contra Nigeria, el juvenil, de 19 años, sorprendió con su habilidad, pero también llamó la atención que solo tenga un partido en Boca Juniors, club en el que varios futbolistas tapan su desarrollo.

Nacido en Moreno, Provincia de Buenos Aires, Gorosito se formó en las inferiores del "Xeneize" y rápidamemente captó la atención de las formativas de la "Albiceleste", ya que formó farte de la Sub-15 y Sub-17, con Diego Placente como entrenador, al igual que en la actualidad en la Copa del Mundo que se disputa en el país trasandino.

En 2024, Gorosito fue subido al plantel profesional de Boca por Diego Martínez, entrenador que lo hizo debutar en Primera el 21 de julio del mismo año, en un empate 2 a 2 ante a Defensa y Justicia. En aquella noche, el diestro disputó 45 minutos, sin embargo a partir de allí nunca más volvió a ponerse la camiseta "Azul y Oro" y fue perdiendo consideración con los distintos entrenadores posteriores.

Los jugadores que están por delante de Dylan Gorosito en Boca

Gorosito, habitual lateral derecho, tiene una dura competencia en Boca en su puesto. En la actualidad, el equipo comandado por Miguel Ángel Russo tiene, como primera opción, a Juan Barinaga, quien parece haberse adueñado de la banda derecha en el Torneo Clausura y lo ha hecho en un nivel aceptable.

Luego, el DT suele llevar en el banco de suplentes para dicha posición a Luis Advíncula. Si bien no viene teniendo minutos, la experiencia y el recorrido del peruano en el club, difucultan aún más las chances de que Gorosito pueda tener un lugar en el primer equipo.

Por último, la otra alternativa en el lateral es Lucas Blondel. Después de la rotura del ligamento anterior de la rodilla que sufrió en 2024, el exjugador de Tigre no tuvo muchas posibilidades e, incluso, desde hace algunas semanas pidió jugar en la Reserva para no perder ritmo, ya que ni siquiera era convocado por Russo para los partidos en el torneo local. Esta decisión también complicó a Dylan, ya que se le sumó más competencia en la categoría juvenil. En este mismo torneo, por otro lado, Kevin Giménez esta mucho más tiempo de titular.

A pesar de las complicaciones para sumar minutos en Primera, en Boca saber que, con estas actuaciones de Gorosito en el Mundial, tienen a un futbolista con una gran proyección y de gran presente. Incluso, con características distintas a las laterales con las que cuentan en el plantel, ya que el juvenil es aún más técnico que sus competidores y, en la parte defensiva, suele cumplir.