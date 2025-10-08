Lo colgaron en Boca, se fue a un equipo del exterior y ahora lo convocaron a la Selección

Russo lo separó del plantel y esto provocó su salida de Boca

En el último mercado de pases invernal, una serie de jugadores tomaron la decisión de marcharse de Boca después de no ser considerados por Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda. Mientras que los otros fueron obligados a hacerlo porque iban a pasar un largo tiempo sin tener minutos. Uno de ellos está en el exterior y fue convocado a defender a su selección en la ventana FIFA de octubre.

Algunos nombres decidieron cambiar de aires para tener minutos con el fin de mejorar y luego regresar al Xeneize con el fin de ganarse un lugar. Por otro lado, una serie de jugadores expusieron que necesitaban salir porque no eran considerados y la falta de partidos iba a perjudicarlos de gran manera. Este apartado expone el caso de Marcelo Saracchi que se encuentra jugando en el Celtic de Escocia.

Saracchi jugando en el Celtic logró ser convocado en Uruguay.

Al lateral uruguayo lo prestaron por una temporada con un cargo de 100 mil dólares y en el comienzo de una nueva semana se conoció que fue convocado por Marcelo Bielsa a la Selección de Uruguay. Lo particular de este llamado es que va a ser probado para determinar si puede transformarse en una alternativa pensando en el armado de la lista definitiva que deberá presentarse en los próximos meses para disputar el Mundial del 2026.

Hay que recordar que la salida de Marcelo Saracchi es una que no dispone de opción de compra para el Celtic en caso de que pretenda retener sus servicios. Aunque esto no impide que se sienten a negociar con Boca en el mercado de pases invernal de la próxima temporada. La decisión del cuerpo técnico es que no lo va a considerar nunca más y en caso de que el jugador regrese tendrá que buscarse club nuevamente.

¿Por qué se fue de Boca?

La salida del lateral uruguayo se dio en medio de un contexto bastante particular, debido a que después del Mundial de Clubes quedó marginado por una decisión que nació de Miguel Ángel Russo y que fue compartida por todo su cuerpo técnico. El motivo que se desprende era la cara que ponía cuando no le tocaba sumar minutos sin importar si era titular o comenzaba los partidos desde el banco de suplentes.

“Saracchi buscando ser titular no sumaba, quería siempre jugar. Cuando no jugaba, era partido a partido, iba al banco… Se los hacía saber al técnico y eso no gustaba”, expresó el periodista Leandro Aguilera en TyC Sports hace un tiempo. Esto provocó que haya quedado apartado junto a Cristian Lema y que se vean obligados a buscar una propuesta deportiva seductora en caso de marcharse para tener minutos.

El jugador uruguayo consiguió regresar a Europa para jugar en una liga de menor calibre, mientras que el defensor presentó una propuesta para rescindir y así marcharse a Belgrano pero se la rechazaron. Por ende, se quedará entrenando de manera diferenciada hasta diciembre, que es el momento en el que obtendrá el pase.