Selección Argentina vs. Nigeria por Mundial Sub-20: hora, TV en vivo y streaming online

La Selección Argentina Sub 20 enfrenta este miércoles 8 de octubre a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub-20, que se disputa en Chile. El conjunto dirigido por Diego Placente llega como uno de los grandes candidatos al título tras una fase de grupos impecable en la que sumó nueve puntos de nueve posibles.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina y Nigeria, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argentina y Nigeria?

El partido entre Argentina y Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub-20 se jugará este miércoles 8 de octubre de 2025, a partir de las 16:30 horas de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play. El árbitro designado para dirigir este compromiso es el italiano Maurizio Mariani.

El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final del torneo, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Chile y México, que se disputará en el mismo día. Este encuentro de octavos de final marca el inicio de la fase eliminatoria del campeonato, donde cualquier error puede significar el final del camino para las selecciones participantes.

La Selección Argentina tuvo una actuación destacada en la fase de grupos del torneo. El equipo lideró la zona D con puntaje perfecto tras vencer 3-1 a Cuba en su debut, en un partido donde demostró su poderío ofensivo desde el primer momento. Posteriormente goleó 4-1 a Australia en un encuentro donde la superioridad albiceleste fue evidente en todos los sectores del campo. Finalmente, cerró la primera ronda con un triunfo 1-0 ante Italia, resultado que confirmó su primer lugar en el grupo y su clasificación directa a octavos de final.

Esta campaña convirtió a la albiceleste en uno de los equipos más sólidos del certamen y reforzó su condición de favorito para quedarse con el título. El conjunto dirigido por Diego Placente no solo sumó los nueve puntos en disputa, sino que además exhibió un gran nivel futbolístico, con una defensa sólida que apenas recibió dos goles y un ataque letal que anotó ocho tantos en tres presentaciones. Alejo Sarco se destacó como uno de los goleadores del torneo, convirtiéndose en una de las figuras del equipo argentino.

Nigeria accedió a los octavos de final como uno de los mejores terceros de la competencia. El conjunto africano terminó tercero en el Grupo F con cuatro puntos tras un arranque complicado en el certamen. El equipo perdió 1-0 ante Noruega en su primer partido, un resultado que puso en duda sus posibilidades de avanzar en el torneo. Sin embargo, se recuperó en la segunda fecha al vencer 3-2 a Arabia Saudita en un partido vibrante donde tuvo que remontar un marcador adverso. Finalmente, cerró su participación en la fase de grupos empatando 1-1 con Colombia, resultado que le permitió clasificar como uno de los mejores terceros.

Los nigerianos buscan su primer título mundial después de haber perdido las finales de 1989 ante Portugal y de 2005 ante Argentina, precisamente. El equipo africano tiene una rica historia en esta categoría, pero aún no ha podido coronarse campeón. Del plantel nigeriano que jugó en el Mundial Sub-20 de 2023 se repiten dos futbolistas importantes: el capitán Daniel Bameyi y el mediocampista Daniel Daga, quienes conocen perfectamente a la selección argentina tras haberla eliminado en aquella ocasión.

El antecedente más reciente entre ambos equipos genera expectativa para este encuentro. En el Mundial Sub-20 de 2023, disputado en Argentina, Nigeria eliminó al local en los octavos de final con un resultado de 2-0 en el Estadio Bicentenario de San Juan. Los goles de Ibrahim Muhammad y Rilwanu Sarki sentenciaron aquel partido que significó una dura eliminación para el seleccionado albiceleste en su propia casa. Esta derrota quedó marcada en la memoria de los hinchas argentinos, quienes ahora esperan ver una revancha de sus juveniles en suelo chileno.

Formaciones probables de Argentina y Nigeria

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Gianluca Prestianni; y Alejo Sarco.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi

El técnico albiceleste, Placente, tiene definido el equipo que saltará al campo del Estadio Nacional. La probable formación incluirá a Santino Barbi como arquero titular, quien ha demostrado seguridad bajo los tres palos durante toda la fase de grupos. La línea defensiva estará conformada por Dylan Gorosito como lateral derecho, la dupla de centrales integrada por Santiago Fernández o Valente Pierani junto a Tobías Ramírez, y Julio Soler como lateral izquierdo, quien ha sido una de las revelaciones del torneo por su proyección ofensiva.

En el mediocampo jugarán Milton Delgado y Valentino Acuña como volantes centrales, encargados de recuperar la pelota y distribuir el juego. Por delante de ellos se ubicarán Maher Carrizo y Álvaro Montoro como mediocampistas ofensivos. El ataque tendrá a Santino Andino o Gianluca Prestianni acompañando a Alejo Sarco, quien es uno de los goleadores del torneo y se ha convertido en la principal referencia ofensiva del equipo albiceleste con su capacidad para definir y generar peligro en el área rival.

Por su parte, Nigeria formaría con un esquema similar, buscando equilibrio entre defensa y ataque. El técnico nigeriano dispondría a Ebenezer Harcourt en el arco, protegido por una línea de cuatro defensores: Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi y Amos Ochoche. Esta defensa ha mostrado solidez en algunos tramos del torneo, aunque también evidenció fragilidades ante rivales de jerarquía.

El mediocampo nigeriano estaría integrado por Israel Ayuma y Daniel Daga como volantes centrales, este último con la experiencia de haber enfrentado a Argentina en 2023. Por delante de ellos jugarían Saeed Suleiman, Nasiru Salihu y Mahir Maigana como mediocampistas ofensivos encargados de generar juego y alimentar al delantero. En la punta del ataque se ubicará Kparobo Arierhi, quien tiene la responsabilidad de convertir las chances que le generen sus compañeros..

Argentina vs. Nigeria: ficha técnica