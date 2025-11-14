Quién es Joaquín Panichelli, la joya que se fue libre de River y debutó en la Selección Argentina

Joaquín Panichelli debutó oficialmente en la Selección Argentina este viernes 14 de noviembre en el triunfo por 2-0 frente a Angola. El delantero cordobés de 23 años, que actualmente brilla en el Racing de Estrasburgo, recibió su primera citación a la 'Albiceleste' luego de una temporada destacada en Europa.

Su salida de River estuvo marcada por la competencia en su puesto. Luego de entrenarse un mes en Boca en 2020, se sumó a River con 19 años y rápidamente destacó en Reserva, pero no logró abrirse camino en la Primera, donde había delanteros como Miguel Borja, Salomón Rondón y Facundo Colidio. Por eso, decidió buscar su suerte en Europa en 2023, con el pase en su poder.

Quién es Panichelli: la historia de la nueva joya de la Selección Argentina

El 'Pani', como lo conocen, nació el 7 de octubre de 2002 en Córdoba y comenzó su recorrido futbolístico en Racing de Córdoba. Después pasó por Belgrano y Atalaya, clubes de la Liga Cordobesa que le sirvieron de vidriera para probarse en equipos de Buenos Aires. En diálogo con ESPN, recordó su camino hacia River: “(Atalaya) es conocido en el fútbol cordobés. Hicimos pruebas cada cinco meses: iba a Vélez, River, Boca... En una de esas pruebas interesé en Boca y terminé llegando al club. Por cuestiones de papeles no se pudo hacer un acuerdo y al final terminé en River. Fue un sueño poder estar en un club como River”.

Con 1,90 metros de altura, Panichelli se consolidó rápidamente en la Reserva de River. En la Copa Proyección 2022 anotó 5 goles en 13 partidos y buscaba su lugar en la Primera División. Sin embargo, el entonces entrenador Martín Demichelis le comunicó que no tendría espacio en el plantel, por lo que decidió emigrar a Europa con el pase en su poder, aunque mantiene la ilusión de volver en algún momento: “A River le agradezco porque yo me quise ir, había muchos jugadores en mi puesto. En algún momento me gustaría volver, ¿a quién no?”.

En el invierno europeo de 2023, Panichelli arribó al Deportivo Alavés, donde debutó oficialmente en la segunda división española en mayo, tras algunas apariciones con el equipo filial. Sin embargo, una rotura del ligamento cruzado en una rodilla lo dejó fuera de las canchas hasta principios de 2024. Su regreso fue nada menos que en un partido contra Barcelona, que terminó con derrota por 3 a 1 para Alavés.

Para la temporada 2024-2025, fue cedido a préstamo al Mirandés, donde explotó su mejor versión. En 44 encuentros, anotó 21 goles y brindó 8 asistencias, contribuyendo decisivamente para que el club de Miranda de Ebro clasificara por primera vez a un playoff de ascenso a la máxima categoría. Aunque cayeron en la final ante Real Oviedo, su rendimiento llamó la atención del Racing de Estrasburgo, que compró el 80% de su pase por 16 millones de euros.

En Francia, Panichelli se convirtió en una de las figuras del joven proyecto conducido por el DT Liam Rosenior. En apenas 14 partidos, lleva 10 goles y es el máximo artillero de la Ligue 1, ayudando a su equipo a pelear en los primeros puestos de la tabla. Este nivel no pasó desapercibido para Scaloni, quien le dio la oportunidad de entrenar por primera vez con la Selección Argentina.