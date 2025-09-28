Por qué Franco Mastantuono no juega el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección Argentina

Franco Mastantuono no juega el Mundial Sub-20 con Argentina.

Franco Mastantuono es uno de los mejores jugadores de la actualidad surgidos del fútbol argentino. Un jugador con una habilidad extraordinaria que logró en muy poco tiempo consolidarse como una de las figuras de River y, con tan sólo un año y medio en Primera, fue vendido en una cifra exorbitante al Real Madrid: el monto total de la operación fue de € 63,2 millones, equivalentes a USD 72,6 millones, de las que "El Millonario" percibió 45 millones netos (51,7 millones de dólares).

En el club "Merengue" logró en muy poco tiempo la titularidad y jugar con jugadores de la talla del brasileño Vinicius Jr, del francés Kylliam Mbappé y del uruguayo Federico Valverde, entre otros. Esto le permitió también ser observado por el entrenador de la Selección Argentina mayor, Lionel Scaloni.

Por qué no juega Franco Mastantuono el mundial sub 20

El futbolista surgido en River, probablemente uno de los Sub 20 del momento tras su reciente arribo al Real Madrid, no aparece en la nómina pese a haber formado parte del ciclo. Esto se debe a que el Real Madrid no está dispuesto a cederlo en medio de la temporada, considerándolo una pieza fundamental.

Mastantuono con la Selección Argentina.

"Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, señaló al respecto Xabi Alonso a comienzos de septiembre de este año. Lo cierto es que el club madrileño no está obligado a cederlo reglamentariamente a una selección juvenil, lo que dejó al azuleño sin chances de disputar la competencia.

Cuándo se juega el mundial sub 20

El Mundial Sub 20 se juega desde sábado 27 de septiembre hasta el domingo 19 de octubre .

Los primeros dos encuentros se jugarán en simultáneo a partir de las 17 (hora de Argentina). En uno de ellos Corea del Sur se enfrentará con Ucrania (Grupo A), mientras que en el otro Japón se las verá con Egipto (Grupo B).

Cuando debuta la Selección Argentina Sub 20

Franco Mastantuono con la camiseta de Real Madrid.

El partido inicial para la Selección Argentina ante Cuba está pautado para el domingo 28 de septiembre a las 20.

Así son los grupos del mundial sub 20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Partidos de fase de grupos de la Selección Argentina del mundial sub 20