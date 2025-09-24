El salario de Franco Mastantuono en Real Madrid: cuánto gana el futbolista

Franco Mastantuono en el Real Madrid.

Franco Mastantuono es uno de los mejores jugadores que tiene en el presente la Argentina. Con solo 18 años, se consolida como titular en Real Madrid y en la Selección ya tuvo minutos, demostrando la confianza que le tiene Lionel Scaloni a su potencial. Algo que lo coloca como una variante más en ofensiva interesante para el combinado albiceleste, que cuenta con una camada de jóvenes promesas entre las que también se distinguen Nicolás Paz y Claudio "Diablito" Echeverri, entre otros.

El futbolista tuvo un gran comienzo en el "Merengue", donde consiguió en sus primeros partidos tener muchos minutos, algo que sorprendió debido a la alta competitividad que existe en el club madrileño. Bajo las órdenes de Xabi Alonso, el futbolista ofensivo comparte equipo con jugadores de la talla de Kylian Mbappé y Vinicius Jr., lo que hace aún más meritoria la capacidad de este chico para adaptarse a esas cirscuntancias.

Cuánto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid

El futbolista Franco Mastantuono cobra por año en Real Madrid 4 millones de dólares. Un salario que está bastante por debajo del que gana Julián Alvarez en Atlético Madrid (de 7.7 millones de dólares), pero que de todas formas es muy alto para tratarse de un jugador juvenil que realiza sus primeros pasos en el fútbol europeo, dado que en el caso de "La Araña" el delantero ya había estado en el Manchester City y ganó el mundial 2022, donde fue titular. El jugador firmó contrato con Real Madrid hasta junio de 2031.

El récord de Mastantuono en Real Madrid

Franco Mastantuono durante el partido contra Olympique Marsella.

En su debut en Champions League el pasado martes 16 de septiembre, el talentoso zurdo marcó un record sin precedentes. Se transformó en el jugador más joven en estar desde el arranque en un partido de Real Madrid por la Champions League, con tan sólo 18 años y 33 días. De esta manera, el volante nacido de Azul superó a un compañero de equipo: Endrick, que lo hizo con 18 y 73 días.

Mastantuono llegó a la Casa Blanca con hambre de gloria y logró en poco tiempo que las luces estén puestas sobre él. Contra Levante el último martes 23 de septiembre marcó un gol de derecha (su pierna inhabil) en la victoria del elenco blanco por 4 a 1 como visitante. Además, en la Selección Argentina tuvo minutos como titular en la goleada de la albiceleste 3 a 0 contra Venezuela e ingresó en el complemento de la derrota por 1 a 0 frente a Ecuador en Guayaquil.