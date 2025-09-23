El contrato de Franco Mastantuono en Real Madrid: de cuánto es su cláusula de rescisión

Franco Mastantuono con la camiseta de Real Madrid.

En una marcada búsqueda de renovación, Real Madrid apuesta en esta temporada por un hombre con pasado en la Casa Blanca como Xabi Alonso, que busca con algunos nombres jóvenes darle un salto de calidad al equipo. Las exigencias en el para muchos club más grande del mundo son muchas y las expectativas puestas en Franco Mastantuono son enormes. El jugador de 18 años fue comprado a River en 45 millones de euros netos, la inversión más importante hecha desde el exterior por un futbolista de la liga argentina hasta el momento.

Pese a las especulaciones sobre lo que podía ser un comienzo de temporada con poca continuidad para Mastantuono, la realidad mostró todo lo contrario: el nacido en Azul tuvo muchos minutos en los primeros minutos del comienzo de la temporada 2025/2026. Estio incluye su debut en la UEFA Champions League ante el Olympique Marsella en el Santiago Bernabéu, donde se dio el lujo de ser titular.

Cuál es la clásula de rescisión de Franco Mastantuono en Real Madrid

Franco Mastantuono en el encuentro contra Olympique Marsella.

Franco Mastantuono firmó contrato con Real Madrid hasta junio de 2031.

Su cláusula de rescisión una cláusula de rescisión no tiene precedentes y es de la cifra astronómica 1.000 millones de euros (1.136 millones de dólares), Un valor que busca ponerlo fuera del alcance del fútbol de Arabia Saudita, que se ha llevado varios jugadores de Europa por cifras records.

El crecimiento de Franco Mastantuono

El futbolista debutó el 28 de enero del 2024 en la primera fecha de la Copa de la Liga de local contra Argentinos Juniors. A sus 16 años, Mastantuono se convirtió en el tercer futbolista más joven en debutar en la historia del club (detrás de Omar Rossi y Mateo Musacchio). Un mes después ganó su primer título oficial al conseguir la Supercopa Argentina en una final que el "Millonario" le ganó a Estudiantes de La Plata.

En 2025, fue convocado por primera vez a la Selección mayor por Lionel Scaloni para la doble fecha de eliminatorias en junio.​ En ese marco, debutó oficialmente en el partido frente a Chile, ingresando en los últimos 11 minutos por Thiago Almada, en lo que fue victoria 1-0 de la albiceleste. Esta confianza que le dio Scalonii se ratificó en el encuentro antes Ecuador, donde llevó la camiseta 10 que dejó vacante Lionel Messi. Un presente que lo hace soñar a lo grande con la posibilidad de jugar el mundial 2026. Piano a piano.