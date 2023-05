Máximo Perrone, el "cinco" de la Sub-20: de enamorar a Chilavert a asombrar a Pep Guardiola

Máximo Perrone, el volante central surgido en Vélez que está en Manchester City y ya fue citado a la Selección Argentina mayor. Su perfil, la historia de vida y la palabra de un DT que lo dirigió en las inferiores del "Fortín".

Los "Europibes" aparecen como la continuación de la Selección Argentina de fútbol. Los chicos que, antes de llegar a cumplir 20 años, ya juegan en el exterior tienen su propio nivel y que serán parte de la Selección Sub - 20. Uno de ellos es Máximo Perrone, un mediocampista central de 20 años que surgió en Vélez y rápidamente fue transferido a Manchester City de Inglaterra. Se fue a cambio de 9.3 millones de euros, el jugador pasó uno de los clubes más poderosos del mundo en enero de 2023 y es dirigido por Pep Guardiola que se deshizo de elogios. De a poco, quiere ir sumando minutos en un plantel profesional repleto de estrellas, con Julián Álvarez incluido.

Con grandes cualidades en su zona, el futbolista ya fue convocado por Javier Mascherano para la Selección Argentina Sub 20 y por Lionel Scaloni para la mayor. De hecho, formará parte del Mundial en el paìs, ya que quedó en la lista definitiva de "Masche" de 21 integrantes de cara a la Copa del Mundo. En el predio de Ezeiza ya conoció a los campeones del mundo y hasta publicó una foto en Instagram con Lionel Messi, uno de los máximos sueños que cualquier jugador de fútbol quiere cumplir.

El joven que tiene 20 años recién cumplidos tuvo varios cambios de posiciones en toda su carrera. Al comienzo fue volante mixto y hasta enganche en las divisiones menores de Vélez porque no aportaba demasiado en la marca. No obstante, con el correr del tiempo fue incorporando el sentido de la recuperación y por ello los entrenadores lo fueron colocando cada vez más atrás en la cancha. Incluso, en la actualidad se desempeña como un mediocampista de contención zurdo y fino con mucho panorama, manejo de la pelota y pase hacia adelante.

Más allá de que en Liniers lo comparaban con Fernando Redondo, Máximo sostuvo que es más parecido a Sergio Busquets en varias entrevistas: “Quiero abarcar todas las posiciones en el mediocampo, creo que soy un cinco y me identifico mucho con el pase. Me gusta y lo disfruto mucho”. En cuanto a los argentinos, mencionó a "(Ignacio) ´Nacho´ Fernández, Nicolás Domínguez y Fernando Gago". Aunque algunos emisarios de Real Madrid lo siguieron en vivo en algunos encuentros en el estadio Amalfitani, finalmente se lo llevaron "Los Ciudadanos".

El Destape dialogó con Héctor Manfredi, quien lo dirigió en la Séptima del "Fortín". El entrenador lo describió como "un jugador de nivel superlativo, que siempre se destacó en las divisiones formativas de Vélez". En cuanto a su nivel dentro del campo, detalló que "siempre se movió bien porque tiene panorama, un pase buenísimo, lectura, interpretación, ejecución... Con un control, un pase, un pensamiento rápido te soluciona todo".

Perrone ya compartió entrenamientos con Messi en Ezeiza.

El técnico resaltó que "es conceptualmente muy inteligente, tiene comprensión del juego y buena toma de decisiones: sabe cuándo profundizar, cuándo aplicar la pausa". El jugador que, ahora, destaca en la Premier League tiene ua forma de ser muy especial, ya que para su exDT, Perrone "es un manual de educación y de respeto por su capacidad, su don de gente, su actitud frente al trabajo". Manfredi repasó que Perrone "se formó en una categoría muy buena, muy competitiva, que ha salido campeona, siempre ha jugado finales".

A la hora de relatar alguna situación curiosa que haya vivido por él, señaló: "Una anécdota es que estábamos entrenando y un día viene de visita a la Villa Olímpica José Luis Chilavert. Se puso a ver el entrenamiento. Cuando termina, se me acerca Pedro Larraquy (exjugador), que hoy está como director deportivo, y me dice: ´¿Sabés quién le llamó la atención a ´Chila´? Perrone´. Me dijo ´qué bien que juega ese volante´. Siempre sobresalió y veías que era distinto".

"Lo tuve en 2019 en la Séptima. Eran dos zonas, ganamos la nuestra invictos y del otro lado ganó Argentinos. Le ganamos la semifinal a Talleres, empatamos en la final contra Lanús en la cancha de San Lorenzo y perdimos por penales", precisó Manfredi. También sostuvo que "´Maxi´ tiene un juego muy parecido a Fernando Redondo, al papá de Federico, que es 2003 y fue convocado (al Mundial Sub 20) en la misma categoría que él". A puro elogio con Perrone, recordó que el volante jugó muy poco en las inferiores y pegó el salto a la elite, ya que "a partir de ese campeonato de la Séptima, él ya fue a jugar a la Reserva y rápidamente a la Primera".

Con humor, repasó una divertida anécdota entre ambos: "Yo le exigía un poquito más sin la pelota, en la marca. Después me lo cruzo y veo que en la Reserva estaba jugando de 5, más de volante de contención, cuando en la Séptima jugaba de interno con más llegada. Le dije: ´¿Estás jugando de volante central ahora?´. Y me dijo: ´Sí, ¿viste? ¡Ahora marco!´.. Ese cambio que no muchos quieren hacer fue lo que terminó dándole la diferencia: "Era lo que le pedía uno para ser un jugador más completo... Pero a veces él, siendo inteligente o con un posicionamiento en la zona, igual tenía recuperación", sentenció.

Los elogios de Guardiola a Perrone tras su debut en Manchester City

El 25 de febrero de 2023, el mediocampista se estrenó con la camiseta del equipo británico en la goleada por 4-1 a Bournemouth como visitante, por la Premier League. Una vez culminado el encuentro, el DT catalán se deshizo en halagos para el juvenil albiceleste, a quien definió como "un futbolista más rápido con su cabeza que con las piernas". Al mismo tiempo, remarcó: "Llegó por recomendación de Joan Patsy, nuestro consultor en Sudamérica. Él ya nos había sugerido las contrataciones de Gabriel Jesús y Julián".

"Sinceramente no lo conocía y sus nuevos compañeros tampoco... Lo vi en los primeros dos o tres entrenamientos y dije 'wow, qué bien se mueve'. Su calidad individual está ahí", se sorprendió el ídolo de Barcelona. Con relación a su estilo de juego, consideró que "se mueve muy bien en los espacios, entre líneas" porque "tiene mucha visión" y concluyó: "Creo que crecerá estando con nosotros desde el ritmo, lo físico. A veces buscamos jugadores para jugar en la posición en donde los espacios son más pequeños. Es bueno, realmente muy bueno".