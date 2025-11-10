En la previa del viaje a Luanda en Angola con la Selección Argentina, Lionel Messi tuvo un paso fugaz por el Camp Nou en Barcelona. La visita del crack de la Selección Nacional al estadio del Barcelona, entre otras cosas, fue un shock para todos los hinchas y su mensaje en redes llenó de ilusión a todos los fanáticos, pero detrás de esto se asoma una situación.

El capitán de la Selección argentina y actual jugador del Inter Miami subió una serie de fotos y videos de una visita al estadio, donde fue “inmensamente feliz”. El mensaje completo que Messi subió a su cuenta de Instagram fue: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.

El posteo se viralizó rápidamente y reavivó el deseo de los hinchas del equipo catalán, ya que, lLa publicación de Messi es un mensaje directo sobre su frustrada despedida del club, que se debió a diferencias que mantuvo con el presidente Joan Laporta.

En este punto, apareció en el horizonte una situación que se vivió en el club Culé y que tiene que ver con el futuro de la institución. Las elecciones que se llevan adelante en 2026 y que, según varios medios españoles, tiene a Lionel Messi como un posible protagonista. Esto hace pensar que la llegada de Messi al Camp Nou está ligada a las elecciones que se llevarán adelante en el club el año que viene. Estas versiones son confirmadas por ABC de España y, en este sentido, aseguró que el exjugador azulgrana no apoyará a ningún candidato a menos que tenga una posibilidad real de derrotar a Joan Laporta, actual presidente y principal favorito para la reelección.

Vale deir que, hsata el momento, Laporte confirmó que se presentará a la reelección y confía en su gestión deportiva y económica. En este sentido, también sostiene que su liderazgo está estable y, de esta manera, le permitiría mantenerse al FC Barcelona.