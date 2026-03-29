"No corre": la polémica declaración de una figura de Zambia en la previa del amistoso con la Selección Argentina

Una figura de Zambia advirtió a la Selección Argentina: "No corre".

Después del ajustado triunfo por 2 a 1 ante Mauritania, la Selección Argentina se prepara para el segundo amistoso que se jugará en La Bombonera ante Zambia el próximo 31 de marzo. En la previa del encuentro, Kingstone Mutandwa, una de las figuras del combinado africano, dejó una polémica declaración acerca de la 'Albiceleste': "Es un equipo que no corre".

El atacante del SV Reid de Austria se refirió sobre el estilo de juego de los dirigidos por Lionel Scaloni, destacando su jerarquía pero señalando una de las deficiencias demostradas en el último duelo disputado el pasado viernes: “Es un equipo muy táctico, no corre pero tienen muchos jugadores grandes”, fue la frase que llamó la atención en la previa del partido. Además, remarcó que Zambia deberá rendir al máximo nivel para competir.

El análisis de los jugadores de Zambia en la previa del amistoso con Argentina

Por su parte, otros integrantes del plantel también se refirieron al cruce del próximo martes, uno de los últimos que enfrentará Argentina antes de la cita mundialista. Chanka Zimba expresó su entusiasmo por haber sido convocado, a la vez que destacó la importancia del escenario y la oportunidad de medirse ante el campeón del mundo: "Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Obviamente sabemos que hay un gran jugador en su equipo. Pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar bien a Zambia. Y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo...", expresó.

Desde el cuerpo técnico, Lwandamina hizo hincapié en las dificultades logísticas del viaje y la adaptación al cambio horario: "Es importante que nos acostumbremos lo antes posible", señaló. La delegación realizó un extenso trayecto desde Lusaka, con escalas en diferentes ciudades antes de llegar al país.

En cuanto al presente deportivo, Zambia acumula siete partidos sin victorias desde octubre, con un registro de dos empates y cinco derrotas. Además, ocupa el puesto 91 del ranking FIFA y quedó cuarta en su grupo en las últimas eliminatorias africanas, sin lograr la clasificación al Mundial.

George Lwandamina, DT de Zambia: "Es importante que nos acostumbremos lo antes posible".

El amistoso ante Argentina será el último compromiso del conjunto dirigido por Lionel Scaloni antes de la presentación de la lista preliminar para el Mundial 2026. La nómina ampliada deberá entregarse a la FIFA en mayo, mientras que a fin de ese mes quedará definida la lista definitiva de 26 jugadores que participarán del torneo.

Cimbronazo de última hora para el "Cuti" Romero, antes de Argentina vs. Zambia

Cristian “Cuti” Romero recibió malas noticias en la antesala del amistoso entre la Selección Argentina y Zambia en La Bombonera. El defensor cordobés de 27 años había sido titular en el triunfo por 2-1 ante Mauritania en ese mismo estadio, pero su nivel no fue el esperado y generó preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, además de otros futbolistas del plantel.

En paralelo, Tottenham se quedó sin su entrenador Igor Tudor, luego de que el club londinense informara que la salida se produjo “de común acuerdo”. La decisión se dio en un contexto de resultados adversos, que incluyeron la eliminación en los octavos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid y la delicada situación en la Premier League, donde el equipo se encuentra a solo un punto de la zona de descenso, factores que terminaron por sellar la salida del croata.

Cómo ver a la Selección Argentina vs. Zambia: día, hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni recibirá a los africanos el martes 31 de marzo del 2026 a las 20.15 en el amistoso, en La Bombonera. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Telefe, mientras que el streaming online irá por las pantallas de DGO, Telecentro Play y Personal Flow.