Lionel Messi no pudo contener las lágrimas en su salida al terreno de juego del Estadio Monumental durante la entrada en calor para el duelo frente a Venezuela. En lo que será su último partido con la Selección Argentina en el país antes de disputar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, el '10' y capitán del combinado nacional se mostró muy emocionado mientras el público presente coreaba su nombre. Las cámaras de la transmisión oficial pudieron captar los ojos llorosos del futbolista del Inter Miami, quien está en el once titular del entrenador Lionel Scaloni para enfrentar a la 'Vinotinto' por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias

De esta manera, los once del campeón del mundo y bicampeón de América en el Monumental serían Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes; Lionel Messi, Franco Mastantuono o "Nico" Paz, Thiago Almada; y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Así, el esquema táctico mutaría del 4-3-3 habitual al 4-3-2-1, sin la presencia de Giovani Lo Celso en la mitad de la cancha pese a lo que se había especulado en el comienzo de esta semana.

Argentina vs. Venezuela: hora, TV en vivo y streaming online