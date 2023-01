Messi no jugará en su vuelta al PSG: los motivos y cuándo regresará

El mejor jugador del mundo se perderá los 32° de final de la Copa de Francia y su entrenador detalló los motivos.

El entrenador del París Saint Germain manifestó que Lionel Messi no jugará el próximo sábado porque quieren que se "recupere bien en su casa".

Lionel Messi no estará presente en el partido del París Saint Germain ante el Chateuroux el próximo sábado, correspondiente a los 32° de final de la Copa de Francia, y el entrenador, Cristophe Galtier, dio los motivos de su ausencia este jueves en conferencia de prensa. El capitán del seleccionado deberá esperar a la fecha entresemana frente al Angers.

El mejor jugador del mundo se unió a los entrenamientos del club de la capital francesa el miércoles 4 de enero tras un breve descanso en Rosario, donde pasó las fiestas junto a su familia y amigos. Si bien se esperaba que estuviera desde el inicio en el encuentro en el Parque de los Príncipes, el DT detalló las razones por las cuales Messi descansará.

Qué dijo Cristophe Galtier sobre la ausencia de Lionel Messi

"Messi se entrenó ayer y hoy. Estuvo en su país celebrando y queríamos que se recupere bien en su casa con su familia. No va a jugar mañana, lo hablé con él. Queremos que esté listo para el próximo partido", comentó Galtier en la conferencia previa al encuentro de eliminación directa.

De esta manera, el crack rosarino deberá aguardar hasta el próximo miércoles para tener su esperado regreso tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Dicha fecha, el equipo parisino, líder del torneo local, recibirá en su estadio al Angers, el último de la tabla de posiciones.

Además, el entrenador de de 56 se refirió al nivel que demostró Messi en la Copa del Mundo: "Tuvo un extraordinario mundial, donde hizo un esfuerzo físico enorme. Vamos a ir viendo como esta y obviamente queremos que este disponible para el próximo partido". Y reconoció la alegría que tienen en París por verlo otra vez entrenando en el club luego de varias semanas fuera: "Todos están muy contentos de tenerlo de regreso".

La impactante revelación del presidente del Barcelona sobre Messi y su salida del club

Joan Laporta, presidente del Barcelona, hizo una inesperada revelación sobre Lionel Messi luego de que el astro argentino se consagre campeón del mundo con la Selección. El directivo, con el que las cosas no quedaron bien tras la salida de la "Pulga" al Paris Saint Germain, no dudó en dirigir unas palabras para el hombre que hizo historia con la camiseta del "Blaugrana". Además, reveló cómo está la relación entre ambos después de casi dos años de la salida del rosarino.

"Leo siempre formará parte de nuestro escudo. Me gustaría que tenga un final diferente al que tuvo. Hay varias opciones, pero me equivocaría si las dijera. Tenemos relación", aseguró el mandamás acerca de Lionel. Claro que, mientras siga en el conjunto de la capital francesa será difícil que regrese a la institución en la que la rompió por varios años como futbolista. Mientras tanto, Laporta no dudó en contar algo inédito sobre el diez en diálogo con la cadena española SER.

El dirigente habló de cómo se rompió el vínculo del club con el rosarino y cómo está todo actualmente: "Tuve que poner al Barcelona por delante del mejor jugador de la historia. En esos momentos de ruina económica no pude retenerlo. Era lo mejor para el club. Ahora es jugador del PSG y prefiero no hablar de él. Ya no se le debe nada, está todo liquidado y nosotros estamos centrados en el club".

Por último, Laporta se deshizo en elogios para el astro: "Me emocioné y se escapó una lagrimita cuando vi a Messi levantar la Copa del Mundo porque era algo muy importante para él. Si ganaba Argentina me alegraba por Messi. Si se coronaba Francia por Dembelé y Koundé. Leo se merecía el Mundial", contó el presidente del "Blaugrana" con respecto al crack de la Selección y a dos de los rivales que tuvo en la final disputada el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail.