Maxi Rodríguez reveló el enojo de Messi por la fecha de su despedida: "Boludo"

El rosarino tendrá su última función en el fútbol en Newell's y el mejor jugador del mundo se sorprendió al enterarse cuándo será.

Maximiliano Rodríguez contó la charla que tuvo con Lionel Messi, luego de que la "Fiera" le revelara la fecha oficial de su partido despedida en Rosario. El exjugador e ídolo de Newell's Old Boys olvidó un detalle importante que generó la reacción del capitán de la Selección Argentina.

"Maxi" se retiró de la actividad profesional el 6 de diciembre de 2021, en un colmado estadio Coloso Del Parque Marcelo Bielsa que le brindó todo su amor a uno de los jugadores más relevantes de su historia. Sin embargo, el futbolista rosarino que defendió la camiseta argentina en tres Mundiales, tendrá en julio próximo el encuentro despedida con la camiseta "Leprosa" con la presencia del mejor jugador del mundo.

La reacción de Lionel Messi al enterarse la fecha del partido despedida de Maxi Rodríguez

En una entrevista con el programa Libero de TyC Sports, Rodríguez detalló la conversación que tuvo con su amigo cuando le contó que el partido homenaje sería el 24 de julio, día en que nació Messi. "Le vamos a tener que cantar el feliz cumpleaños si viene. Es el mejor salón de fiestas", comenzó diciendo el exvolante, en relación al cumpleaños número 36 de la "Pulga".

Al darse cuenta que la fecha donde tendrá su última función inolvidable en el fútbol concidía con el natalicio de Messi, reveló el gracioso diálogo que tuvo con él: "Él me hizo recordar que el 24 es su cumpleaños. Yo le dije 'la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que la tenemos que hacer el 24'. Y me dice 'boludo, es mi cumpleaños'".

Luego, el exjugador de Atlético madrid y Liverpool de Inglaterra, detalló, entre risas, cómo finalizó la charla con el futbolista campeón del mundo en Qatar 2022: "Ahí me quedé, la verdad no me acordaba. Ojalá pueda llegar a venir y pueda vivir una fiesta, esto va a ser una locura".

El video viral de 1 minuto que verifica que Messi es mega argentino: "Feliz año"

Luego de haber sido uno de los mejores jugadores del encuentro ante Australia en China, la imagen de Lionel Messi apareció -como siempre- en diferentes puntos del mundo. Es que el mejor jugador de fútbol de la actualidad siempre es noticia por algo y, además, ahora le sumó un divertido video viral en el que se lo puede ver rechazando hablar en un idioma que no es el de él.

El video fue editado y subido a redes sociales, la imagen de Lionel Messi muestra, entre otras cosas, como en diferentes oportunidades trata de no hablar en un idioma que no comprende y lo hace en su propio español -más 'rosarino' que otra cosa- que es la forma de hablar tan peculiar que tiene el crack. El momento del video, más allá de todo, que más hace sonreír es cuando al final aparecen las imágenes que lo muestran saludando -con la camiseta del Barcelona puesta- a todos los hinchas de China por el año nuevo chino.

Se puede ver como Neymar, Jordi Alba y Luis Suárez tratan de hablar en ese idioma, pero Messi se saca y directamente lanza: "Feli' año nuevo chino". La imagen, por supuesto, despertó chistes, pero más que nada orgullo por el jugador argentino que, en definitiva, no oculta su argentinidad.