Macri reveló su insólito pedido a Dibu Martínez cuando lo conoció: "Nadie lo registró"

Mauricio Macri reveló que le hizo un pedido insólito a "Dibu" Martínez cuando lo conoció, ya como campeón del mundo con la Selección Argentina tras Qatar 2022. Y llenó de elogios a Lionel Messi.

Mauricio Macri reveló un pedido insólito que le hizo a Emiliano "Dibu" Martínez apenas lo conoció, luego de haber sido campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. El expresidente de la Nación y de Boca reconoció que le dijo algo muy extraño al arquero de 30 años cuando lo vio por primera vez en su vida.

El empresario fue invitado a la gala de los premios The Best del 27 de febrero de 2023 en París, como el titular ejecutivo de la Fundación FIFA, y allí se encontró con el marplatense y con su esposa Mandinha. Un rato antes de la foto con ellos junto con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, el líder de Juntos por el Cambio sorprendió al futbolista de Aston Villa de Inglaterra.

Macri contó que le pidió algo insólito a Dibu Martínez: "Darle un beso en la pierna"

El dirigente político de 64 años detalló cómo fue el encuentro inicial en la capital de Francia con el ex Independiente, cuando manifestó que "fue total casualidad, en el teatro ese había como tres o cuatro entradas". "Yo estaba en un costado charlando con Nasser Al-Khelaifi (el jeque qatarí dueño de PSG) y primero llega ´Dibu´", comenzó. Al instante, profundizó: "Lo saludo, no lo conocía, y le pedí darle un beso en la pierna... ¡Cómo no le voy a dar un beso, con la pelota que sacó!". Y aseguró que "nadie lo registró ese momento".

Macri recordó cómo vivió el Mundial de Qatar en vivo

Acerca de la consagración de "La Albiceleste" en la Copa del Mundo en Doha, el expresidente de la Nación opinó que "lo que pasó en Qatar es un mensaje divino" y amplió: "Viví 30 días de los mejores de mi vida, viviendo todo eso de cerca". Al mismo tiempo, destacó a "ese grupo humano, con ese cuerpo técnico tan sano... Transmiten salud mental, no son tóxicos".

Macri llenó de elogios a Messi

Además, el empresario valoró al capitán de "La Scaloneta", al que definió como "un líder que es el mejor de la historia de la humanidad, del fútbol". Sobre el delantero rosarino de 35 años, aseguró que "el tipo estaba relajado el otro día en River, transmitía tranquilidad. Y en el Mundial, el equipo no se resignó a depender de él, todos se hicieron cargo de ganar. Todos sufrieron, todos ganaron".

Macri y Messi, juntos en 2018 cuando el del PRO fue el presidente de la Nación.

Incluso, Macri remarcó que para él "es un cambio de época, es otro momento de la Argentina: el equipo por arriba del líder". Como fanático de este deporte, opinó con respecto a "Leo" que "lo que él generó, lo que el logró, no lo logró nadie en la historia del futbol mundial... Buen ganador, buen perdedor, hombre de familia. Su vida son su mujer, sus hijos, nunca un problema, nunca una polémica".

Con relación al encuentro con el crack ex Barcelona, Mauricio rememoró: "Yo no lo veía desde cuando lo despedimos en Ezeiza para el Mundial de Rusia (2018). Lo vi liberado, feliz, se sacó un peso de encima". "Le dije todo lo que pienso. Lo que significa su liderazgo para la Argentina que viene, que sea el embajador de la humildad", completó.