Locura de Paulo Dybala: 2 goles en 4 minutos para Roma vs. Porto por Europa League

Locura total: 2 goles de Paulo Dybala para Roma vs. Porto por la Europa League.

Paulo Dybala marcó dos goles en cuatro minutos para Roma y le dio vuelta el partido a Porto, en el marco del partido de vuelta de los 16avos de final de la UEFA Europa League. En el primer tanto, el delantero de la Selección Argentina aprovechó una gran pared con Eldor Shomurodov para ingresar al área por el sector derecho. Ya frente al arquero, definió con mucha clase con un toque suave de cachetada, de zurda, a los 35 minutos del primer tiempo.

Apenas cuatro minutos después del tanto del 1-1, el cordobés ingresó otra vez por el costado derecho del área y sacó un zurdazo seco -al primer palo- para anotar el 2-1, con el que se marcharon al descanso en el estadio Olímpico de la capital de Italia. Después del 1-1 en la ida en Portugal, por ahora el equipo dirigido por Claudio Ranieri se clasifica a los octavos de final del certamen continental. Además de "La Joya", su compatriota Leandro Paredes fue titular y Matías Soulé estuvo en el banco de los suplentes.

El gol del 1-0 de Dybala para Roma vs. Porto

El gol del 2-0 de Dybala para Roma vs. Porto

Los números de Dybala en Roma

99 partidos oficiales.

41 goles.

20 asistencias.

Sin títulos obtenidos.

Ilusión en Boca por lo que dijo Oriana Sabatini sobre Dybala y Paredes: "Va a ir"

Oriana Sabatini habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue a Boca Juniors e ilusionó al pueblo "Xeneize". La actriz y cantante argentina dijo presente en el ciclo Sería increíble del canal de YouTube OLGA, donde hizo referencia a las chances que tiene la "Joya" de vestir la camiseta "Azul y Oro" junto a su amigo Leandro Paredes. Mientras se mantienen los rumores de que el volante central campeón del mundo con la Selección Argentina vuelva al club, ahora se suma el cordobés que se desempeña con él en Roma de Italia.

"Que venga a Boca, que está en un gran momento para venir. Si vos querés volver al país y Boca es el club más grande de la República Argentina", esbozó Eial Moldavsky dirigiéndose a Oriana. La esposa del exhombre de Instituto, que tiene contrato con Roma hasta junio del 2025, no dudó en responder y aclaró: "No quiero problemas con mí padre (Osvaldo es fanático de River), no quiero problemas familiares... Se habla porque Lea Paredes empezó a instalar la idea de que vuelvan los dos, yo re quiero volver a Argentina pero tampoco estoy para un quilombo familiar. Si su amigo quiere que (Paulo) vaya a Boca, va a ir con su amigo".