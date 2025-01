Atento Boca: el guiño de Paulo Dybala mientras Riquelme espera por la llegada de Paredes

El guiño de Paulo Dybala a Boca junto con Leandro Paredes, quien recibió una oferta para llegar al club en este mercado de pases.

Luego de cerrar la llegada del español Ander Herrera y otros seis refuerzos en este mercado de pases, la dirigencia de Boca Juniors está abocada a gestionar la llegada de Leandro Paredes. El volante de la Roma y la Selección Argentina, quien ya rechazó una oferta por cuestiones económicas, apareció este miércoles junto a su compañero Paulo Dybala en una transmisión del streamer C0ker (Mathias Vasile) en la plataforma Kick. Durante los primeros minutos del encuentro, la 'Joya' mostró un detalle frente a la cámara que rápidamente fue capturado por los usuarios y viralizado en redes sociales.

Mientras los dos futbolistas de la 'Albiceleste' conversaban con el streamer, el volante surgido en Instituto de Córdoba mostró una parte de su termo de mate en el que se podía observar un sticker del escudo del 'Xeneize' junto con otro de una camiseta del combinado nacional. Este momento ilusionó a todos los hinchas, quienes no sólo esperan que se confirme la llegada de 'Lea' en los próximos días sino que también sueñan con que Dybala llegue al club en un futuro.

El momento en el que Paulo Dybala se mostró con un termo con el sticker del escudo de Boca mientras estaba junto a Paredes en un stream.

El guiño de Oriana Sabatini que ilusionó a los hinchas de Boca con una posible llegada de Paulo Dybala

En noviembre del 2024, Oriana Sabatini habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue a Boca Juniors e ilusionó al pueblo "Xeneize". La actriz y cantante argentina dijo presente en el ciclo Sería increíble del canal de YouTube OLGA, donde hizo referencia a las chances que tiene la "Joya" de vestir la camiseta "Azul y Oro" junto a su amigo Leandro Paredes. Mientras se mantienen los rumores de que el volante central campeón del mundo con la Selección Argentina vuelva al club, ahora se suma el cordobés que se desempeña con él en Roma de Italia.

"Que venga a Boca, que está en un gran momento para venir. Si vos querés volver al país y Boca es el club más grande de la República Argentina", esbozó Eial Moldavsky dirigiéndose a Oriana. La esposa del exhombre de Instituto no dudó en responder y aclaró: "No quiero problemas con mí padre (Osvaldo es fanático de River), no quiero problemas familiares... Se habla porque Lea Paredes empezó a instalar la idea de que vuelvan los dos, yo re quiero volver a Argentina pero tampoco estoy para un quilombo familiar. Si su amigo quiere que (Paulo) vaya a Boca, va a ir con su amigo".

Impacto en Boca por la decisión de Juan Román Riquelme sobre Leandro Paredes: "Ahora"

Boca Juniors cerró varios refuerzos de gran nivel en este mercado de pases con el objetivo de competir en todas las competiciones de este 2025: Liga Profesional (debutará el próximo domingo 26 de enero ante Argentinos Juniors), Copa Argentina (enfrentará a Argentino de Monte Maíz en primera ronda), Copa Libertadores (arrancará en la fase preliminar para clasificar a fase de grupos) y el Mundial de Clubes, que se jugará en junio en Estados Unidos. Sin embargo, el gran anhelo de la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme es repatriar a Leandro Paredes, volante de la Selección Argentina quien actualmente juega en la Roma, y ya le realizaron un ofrecimiento millonario para que vuelva a vestir los colores del 'Xeneize' en las próximas semanas.

Según informó el periodista Julio Pavoni de TyC Sports, los directivos del club de La Ribera quieren que el campeón del mundo con la 'Albiceleste' en Qatar 2022 llegue ahora, por lo que prepararon una oferta salarial acorde a las pretensiones del jugador. En caso de aceptar, el ex Juventus y Paris Saint-Germain se convertiría en el mejor pago del plantel y cobraría alrededor de un 50% más de lo que cobra el uruguayo Edinson Cavani (quien es actualmente el que tiene el mejor salario). Además, el DT Fernando Gago es el que está detrás de las conversaciones para convencerlo de volver a la Argentina y ser el líder del grupo en los importantes certámenes que Boca enfrentará este año.

La situación contractual de Leandro Paredes en la Roma

El mediocampista de 30 años es habitual titular en el conjunto dirigido por Claudio Ranieri, que actualmente marcha décimo en la Serie A. Aún así, en los últimos días se dio a conocer que el cuadro capitalino está detrás de Davide Frattesi, jugador del Inter de Milán que comparte puesto con Paredes, lo que podría ser un indicio de que sería su posible reemplazante. El oriundo de San Justo, por otra parte, tiene contrato hasta el próximo 30 de junio, fecha en la que se convertirá en agente libre.