Lionel Scaloni prepara una sopresa si no juega Ángel Di María ante Australia

Filtraron el sorpresivo reemplazante que podría tener Ángel Di María en la Selección Argentina vs. Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. "Es el más similar", revelaron.

Es casi imposible que Ángel Di María sea titular en la Selección Argentina vs. Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Por lo tanto, ya se especula con los probables reemplazantes del extremo de Juventus, que sufrió una leve contractura en el cuádriceps y en el muslo izquierdo, por lo que estará en los suplentes y apenas podría sumar minutos en el segundo tiempo.

Cuando parecía que Lautaro Martínez y Paulo Dybala eran los máximos candidatos a ocupar su lugar en la formación, con el correr de las horas aparecieron otros jugadores que también se ilusionan con estar desde el comienzo en La Scaloneta. Desde los cambios en el esquema táctico hasta el puesto por puesto, son varios los futbolistas que aparecen en el radar del entrenador Lionel Scaloni en este sentido.

Quién reemplaza a Di María en Argentina vs. Australia: la posible sorpresa de Scaloni

De acuerdo con la información de Diego Monroig en ESPN, "en el último antecedente oficial cuando no estuvo ´Fideo´, en la Copa América 2021 contra Bolivia, jugó Ángel Correa". "Por características es el más similar, pero no hay que descartar a Julián Álvarez con Lautaro", profundizó el cronista. "No hay descartar nada... (Scaloni) va a probar, va a sacar conclusiones, pero no va a haber muchos cambios", señaló.

Además, otras opciones a mano son agregar un mediocampista y modificar el dibujo de un 4-3-3 a un 4-2-2: Leandro Paredes y Alejandro "El Papu" Gómez aparecen como las prioridades en ese caso. En el programa de televisión de Sebastián "El Pollo" Vignolo, Monroig señaló que desde el cuerpo técnico esperan "un planteo muy similar al de Polonia, creen que va a oponer la misma resistencia y las mismas herramientas. Tenés que abrir la cancha con los extremos".

Ángel Correa, una fija en la Selección desde hace una década.

La curiosidad en el caso de que ingrese el ex San Lorenzo es que se trata uno de los tres jugadores de campo que todavía no sumó minutos en la Copa del Mundo, junto con Dybala y Juan Foyth. "Me dicen que Dybala está bien, no deja de ser una opción", aclaró igualmente el periodista.

El mensaje de Correa tras la clasificación de Argentina: "Qué orgullo"

Mediante su perfil oficial de Instagram (@angelcorrea32), el atacante rosarino de 27 años posteó algunas imágenes el partido frente a los polacos y escribió: "Qué orgullo este equipo! Estamos en octavos!!!". "Vamos Argentina", remató.

Cuándo juega Argentina vs. Australia en el Mundial de Qatar 2022

El conjunto de Scaloni chocará con los oceánicos por los octavos de final el sábado 3 de diciembre a las 16 horas de Argentina en el Estadio Ahmed bin Ali de Al Rayyan. Será a encuentro único de 90 minutos: si empatan habrá una prórroga de 30 y, si persistiera la igualdad, definirán por los penales. El cotejo será transmitido en vivo en la televisión por los canales TV Pública (abierto), TyC Sports y DeporTV (cable). Además, el streaming online correrá por la cuenta de sus propias plataformas TyC Sports Play y Cont.ar, además de otras aplicaciones como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.