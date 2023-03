Lionel Scaloni, redobla la apuesta en la Selección: "La idea es competir y siempre ir por más"

El entrenador habló sobre el futuro cercano de la Selección Argentina y apuntó que está conforme con la situación actual del equipo nacional.

A pocos días del encuentro entre Selección Argentina y Panamá, el entrenador campeón del Mundo, Lionel Scaloni, habló de la alegría que significó el título y sostuvo un mensaje de tranquilidad para el futuro. El director técnico sostuvo que le gusta "que se vea que es la Selección de todos". En este punto agregó: "Empieza un nuevo proceso, los que son campeones del mundo no corren con ventaja, hay chicos que crecerán y jugarán en gran nivel. La cancha es la que manda"

El entrenador, en la conferencia de prensa, también habló sobre la ausencia de Alejandro "Papu" Gómez y agregó: "Es entendible que no lo dejen venir, recién salió de una lesión. Trataremos de que esté un día con nosotros, pero dependerá mucho de su club. Y de Garnacho estaba convocado y su club lo ha negado por la lesión que lo tiene alejado bastante tiempo. Confiamos que pueda estar en la siguiente convocatoria. Es un chico al que le tenemos muchas esperanzas".

Con respecto al futuro de la Selección Argentina agregó que "para los que tuvimos la oportunidad de ver el fervor de la gente, es una alegría enorme". En este sentido, añadió que tiene ganas de "agradecerle nuevamente a los jugadores por haber conseguido el título, pero también les digo que esto sigue. Ahora nos va a costar más que nunca porque todos nos van a querer ganar, aún más que antes".

En ese sentido, agregó que -con respecto a Panamá y Curazao- el conjunto argentino "va a encarar este partido como lo hacemos con todos. Siempre hay que dar el máximo. El festejo está bueno, pero en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo". Con respecto al futuro de varios jugadores en la Selección Argentina, dejó en claro su postura con otros jugadores que no fueron convocados. "Yo soy partidario de no intentar convencer a nadie y, a lo mejor, arruinar algo si no estamos decididos a convocarlo".

"Pasó con Marcos Senesi, que le dijimos que quizás lo íbamos a convocar. No tiene sentido cortar una trayectoria o cortarle una carrera. En ese puesto tenemos chicos que creemos que están bien. A futuro se verá si le pegué o no le pegué", analizó el técnico de 44 años. Posteriormente, hizo hincapié en la continuidad de Lionel Messi en la Selección nacional y las chances de que llegue al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá: "Leo está bien, está para jugar, para seguir viniendo y hasta que él no diga lo contrario seguiremos. Cuándo el cambie de postura yo intentaré convencerlo".