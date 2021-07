Lionel Messi y su reconversión: líder como nunca y guerrero hasta el final

El capitán habla en la cancha, ordena y deja todo en la Copa América por lograr el título que le falta con la "Albiceleste". Las razones de semejante transformación y el rol del entrenador Lionel Scaloni.

Como nunca antes se lo había visto en la Selección Argentina, Lionel Messi se muestra como el verdadero líder tanto adentro como afuera de la cancha en esta Copa América 2021 en Brasil. Los videos que se han viralizado en las últimas horas exhiben a un capitán a pleno en todas sus funciones: ordena, manda, reta a sus compañeros cuando hace falta, le protesta al árbitro, se queja cuando no le pasan la pelota, sonríe cuando las cosas salen bien y también exige. El combo completo.

Con 34 años recién cumplidos, el rosarino sabe que le quedan dos oportunidades para al fin levantar el esquivo primer trofeo con la "Albiceleste" mayor: el actual certamen y el Mundial de Qatar a partir de noviembre de 2022. Por lo tanto, con las Eliminatorias de por medio, anhela clasificar a la Copa del Mundo lo antes posible con un equipo que pueda competir mano a mano con las potencias de Europa, que da la sensación de que hoy sacan ventajas de todo tipo con relación a Sudamérica.

Por qué Messi cambió su carácter y ahora es el verdadero líder de la Selección Argentina

Con el paso de los torneos, de las generaciones y de los planteles, "Leo" quedó al mando casi por naturaleza, ya que de los "históricos" apenas perduran Nicolás Otamendi, Sergio Agüero y Ángel Di María. Ninguno de los tres es un titular indiscutido hoy salvoLionel.

Por lo tanto, el "10" se hace escuchar en el vestuario y su voz tiene mucho peso para sus colegas que lo miran con admiración, mientras que en las etapas anteriores esa responsabilidad pasaba por otros "consagrados" con un carácter más fuerte como por caso Javier Mascherano, Sergio "Chiquito" Romero, Pablo Zabaleta, Martín Demichelis y Lucas Biglia.

En las grabaciones publicadas por TyC Sports con sus cámaras exclusivas se puede apreciar a "La Pulga" insistiéndoles permanentemente a sus compañeros para que el equipo mejore, crezca, no se desconcentre, no subestime a los rivales y no se relaje ni un segundo.

Ya liberado de las presiones y de quienes estaban "más arriba" que él en este sentido, tomó la posta casi por naturaleza y parece sentirse cómodo en esta flamante función. La rebeldía ahora es parte de su ser en el campo de juego.

El Messi maradoniano que muchos pedían

En sus peores momentos con esta camiseta, algunos le reclamaban a través de las redes sociales que asumiera ese liderazgo que la capitanía demandaba: que cantara el himno, que gritara, que simulara infracciones, que hiciera tiempo, que manejara los momentos de los partidos, que se peleara con la AFA y hasta con la FIFA si fuera necesario, que insultara a los referís...

Ahora, este Messi reconvertido parece darles el gusto a aquellos que no se conforman con su jerarquía dentro de la cancha y que hasta disfrutan más de otros valores que van más allá del talento. Sí, este Messi hace acordar a un Diego Maradona que murió el 25 de noviembre de 2020, pero que cada vez está más vivo en la memoria del futbolero medio argentino.

La noche en la que Messi humilló a Ecuador y llevó a Argentina al Mundial de Rusia 2018

El 10 de octubre de 2017 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en los 2850 metros de altura, todo comenzó mal para el elenco de Jorge Sampaoli, ya que cuando iba menos de un minuto Romario Ibarra adelantó a la por entonces ya eliminada y alternativa "Tricolor".

Sin embargo, "Leo" sacó a relucir toda su magia y anotó tres tantos para que el combinado nacional ganara 3-1 y culminara tercero en la tabla de posiciones, para así decir presente en otra Copa del Mundo. Un empate no le alcanzaba ni siquiera para acabar quinto y disputar un repechaje, ya que quedaba con las mismas unidades y la misma diferencia de gol que Perú, pero con menos gritos a favor.

Ahora, enfrentará de nuevo a este adversario en los cuartos de final de una Copa América en Brasil que parece estar hecha a la medida del mejor jugador del mundo. ¿Podrá quitarse la espina de una buena vez por todas?