Martín Liberman apuntó contra el fútbol sudamericano en la Copa América

Martín Liberman expuso su opinión acerca de la diferencia entre la Eurocopa y la Copa América, y se sorprendió por el bajo nivel de Bolivia.

En tiempos de certámenes internacionales que dan que hablar, Twitter es una de las plataformas por excelencia para poder desarrollar opiniones y ninguno se calla nada. Quien habitualmente es parte de éste y no duda a la hora de apuntar los cañones es Martín Liberman que este lunes, volvió a dejar una opinión bien marcada acerca de las diferencias entre la Eurocopa y la Copa América. No es la primera vez que el periodista habla o critica algo del fútbol sudamericano. Hace poco, había criticado a Sergio Agüero por su rendimiento con la camiseta de la Selección Argentina a diferencia de lo que ha logrado en Europa.

Esta vez, la apuntada fue la Copa América desarrollada en Brasil y al parecer, "lo muy por encima que están los equipos de Europa por sobre los americanos". Y a pesar de que el fútbol sudamericano sigue generando pasión al verlo, y que las selecciones como Argentina y Brasil han demostrado buenos niveles, parece que los resultados y los goles mandan para el famoso periodista. Ayer fue un día de partidos importantes en los octavos de final del certamen europeo en el que el último campeón del mundo, Francia, se quedó afuera por penales con Suiza y por su parte España dejó en el camino al subcampeón de Rusia 2018, Croacia. Pero para muchos, y principalmente los amantes del fútbol de Sudamérica, los ojos estaban puestos en el partido de nuestra Selección, el cual terminó 4 a 1 ante Bolivia con un Lionel Messi encendido que permitió que el equipo de Lionel Scaloni avanzara cómodo a los cuartos de final evitando de esta manera a Brasil, con quien se podría enfrentar en una hipotética final.

El tweet del ex periodista de Fox Sports, entre otros, trajo diversas opiniones en las respuestas de la gente debido a que muchos no ven esa diferencia que remarca. Pero tampoco fue lo único que dijo sobre el fútbol sudamericano. Luego de un editorial sobre el día de ayer en el certamen europeo, fue directo al hueso con la actualidad del fútbol boliviano: "¿Qué le pasó al fútbol boliviano? ¿cómo se convirtió en esto? ¿culpa de quién? de jugar mundiales y ser casi invencibles en La Paz a perder con todos. Los leo amigos de Bolivia", lanzó en su cuenta de Twitter. Y los números en la Copa América pueden llegar a avalar estos dichos, ya que el equipo dirigido por el venezolano César Farías fue el único equipo en no sumar puntos.

La baja más sensible en Bolivia

Pero también, es necesario aclarar que su plantel fue afectado por el Covid y que uno de los que no pudo estar presente en lo que duró este certamen fue el goleador histórico Marcelo Martins, primero por haber contraído el virus y luego por una sanción recibida por sus dichos sobre el actuar de la CONMEBOL en esta Copa América. El gran verdugo de nuestra Selección cada vez que se enfrenta con Bolivia fue una baja de las más sensibles en el equipo de Farías para este certamen y de cierta manera explica este nivel mostrado.