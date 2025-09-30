Lautaro Martínez marcó un gol y alcanzó un récord en Champions League con Mbappé y Haaland

El tremendo récord que alcanzó Lautaro Martínez con su gol por UEFA Champions League ante Slavia Praga.

Lautaro Martínez, que viene siendo determinante en el Inter, ahora fue protagonista frente a Slavia Praga. "El Toro", que fue figura el pasado fin de semana por Serie A, marcó un gol y alcanzó un tremendo récord por la UEFA Champions League, que solo tenían Kylian Mbappé y Erling Haaland.

A los 29 minutos, cuando el encuentro en el estadio Giuseppe Meazza estaba igualado, Martínez aprovechó un error del arquero Jindřich Staněk que intentó salir jugando y, tras interceptar el pase, puso el 1 a 0 con todo el arco a su disposición. Más allá de la felicidad y del festejo, lo sobresaliente es que, con este gol, Lautaro llegó a su séptima edición consecutiva de Champions League convirtiendo, hecho que solo ostentaban Mbappé y el noruego Haaland.

Ya en la segunda parte, el jugador surgido en Racing volvió a ampliar su factura personal. A los 64, después de una gran jugada de Marcus Thuram y de un gran centro atrás del defensor Alessandro Bastoni, el jugador de la Selección Argentina solo tuvo que empujar la pelota frente al arco para liquidar la historia con el 3 a 0.

El presente de Lautaro viene de menor a mayor en el inicio de la temporada. Tras un inicio con problemas musculares y dis disputar varios encuentros, el atacante se destapó y ya lleva 6 goles en 9 partidos disputados, contando el torneo local italiano, el Mundial de Clubes de Estados Unidos y la Champions.

Los números de Lautaro Martínez en el Inter de Italia

Partidos: 340.

Goles: 155.

Asistencias: 51.

La bronca de Lautaro Martínez por el Balón de Oro tras el récord en la Selección

Después del récord que logró en la Selección Argentina y a días de la entrega del Balón de Oro 2025, Lautaro reconoció a comienzos de septiembre que se siente "infravalorado" y recordó lo que sucedió en la gala del 2024, cuando quedó lejos de la consideración para ganar el premio

Con el gol ante Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas, el "Toro" alcanzó los 33, se metió entre los máximos 5 goleadores de la historia del seleccionado argentino y superó, nada más ni nada menos, que a Diego Maradona, lo que refleja su tremenda importancia en el equipo. Pero todo ese esfuerzo que lo llevó a estar entre los mejores del mundo, parece que no alcanzó para su reconocimiento en otro lugares.

"Estar entre los 30 candidatos ya es una recompensa, pero sueño con ganarlo. A veces pienso que estoy infravalorado, pero a los 28 años estoy muy contento con mi carrera porque siempre he progresado", comenzó diciendo en una entrevista con la revista France Football, a dos semanas de que se entreguen los premios al Balón de Oro.

En el mismo sentido, el jugador surgido en Racing remarcó que, después de tantos años en la elite, siente que no es lo valorado que merece. "Aspiro a ser más reconocido. Estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo por lo que he hecho en los últimos años", expresó.

Además, Martínez rememoró lo que sucedió en los premios del 2024, cuando apenas estuvo en el Top 10 y no le cayó bien. "Esperaba terminar más arriba en la clasificación después de la temporada que hice entre la Serie A y la Copa América, pero respeto a los jueces".

Por otro lado, el goleador y capitán del "Neroazzurro" manifestó sobre aquella elección, en la que llegó como uno de los máximos anotadores de la temporada de Europa: "No sé si Messi tenía razón al decir que lo merecía más que Rodri, pero para mí los premios individuales son importantes".

Si bien se mostró optimista sobre lo que ocurrirá en la próxima gala del 22 de septiembre, también reconoció que no es tarea sencilla mejorar el séptimo puesto obtenido. "Será difícil superar el séptimo puesto en el Balón de Oro de 2025", concluyó.