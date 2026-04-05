Lautaro Martínez anotó un doblete en la goleada del Inter sobre la Roma en la Serie A

Lautaro Martínez regresó de su lesión y fue figura en la goleada del Inter de Milán por 5 a 2 ante la Roma por la fecha 31 de la Serie A. El delantero de la Selección Argentina anotó un doblete después de casi un mes y medio de ausencia por una dolencia en el sóleo de su pierna izquierda. Con este resultado, su equipo se mantiene como el líder del certamen con nueve unidades de ventaja sobre su inmediato perseguidor, con tan solo siete encuentros por jugarse en la temporada.

Después de completar sin apuros su recuperación, el 'Toro' volvió a la titularidad y, en la primera pelota que tocó, convirtió el 1 a 0 para encaminar la victoria en San Siro. Marcus Thuram desbordó por el sector derecho tras una gran acción individual sobre su marca y asistió al argentino, quien anticipó en la puerta del área chica a Gianluca Mancini y venció con un fuerte remate al arquero belga Mile Svilar en el primer contacto que tuvo con la pelota.

Ya en el arranque del complemento y con el duelo 2 a 1 (Mancini igualó para la visita y Calhanoglu convirtió un golazo desde afuera del área para recuperar la ventaja), Thuram y Lautaro volvieron a conectar para el tercer gol del 'Neriazzurri': el francés avanzó en diagonal desde la derecha hacia el centro, Denzel Dumfries liberó el camino con un gran desmarque y el ex Racing apareció libre por el sector opuesto para definir con sutileza ante la salida del arquero.

Video: los goles de Lautaro Martínez en la goleada del Inter

Lautaro confirmó su buen presente: otro récord en Inter y la buena noticia para Scaloni en la Selección

De esta manera, el 'Toro' alcanzó los 172 goles y se transformó en el tercer máximo anotador en la historia del Inter de Milán, dejando atrás por uno a Roberto Bininsegna, emblema del club y subcampeón del mundo con Italia en 1970. Aún se mantiene por detrás de Alessandro Altobelli, que suma 209 conquistas pese a tener un promedio goleador menor al del argentino, y de Giuseppe Meazza, líder con 284. De todos modos, su marca ya quedó grabada de forma indeleble en la historia de la institución.

Con la Finalissima como meta, Lautaro Martínez había decidido apurar su recuperación, incluso yendo en contra de las indicaciones médicas, con la intención de llegar al encuentro. Sin embargo, tras la suspensión del partido, tanto Lionel Scaloni como Cristian Chivu, técnico del cuadro italiano, resolvieron priorizar una recuperación sin apuro, enfocándose en los compromisos venideros; su regreso con doblete es una gran noticia para el DT de la 'Albiceleste' a menos de tres meses para el comienzo del Mundial.