Las posibles sedes de Argentina para el Mundial del 2030

Tras el anuncio de Claudio "Chiqui" Tapia en Ezeiza, hay cinco estadios que pican en punta para ser anfitriones en nuestro país.

Este martes se presentó en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza la candidatura oficial para organizar el Mundial 2030 junto a Uruguay, Paraguay y Chile y ya comenzaron a analizarse las sedes que podrían albergar los partidos en Argentina. Serían cinco estadios de nuestro país en caso de que FIFA confirme a Sudamérica como organizador.

Si bien en agosto de 2022 las federaciones de los cuatro países ya habían anunciado la postulación, lo reafirmaron este martes con la presencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia, el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Asociación Uruguaya de Fútbol como también de la Federación de Fútbol de Chile. Una de las propuestas es que Argentina sea quien mayor canditad de encuentros tenga en la Copa del Mundo.

Con el anuncio realizado en el predio de AFA, la idea más resonate es que Uruguay sería quien tenga el honor de recibir el partido de la final, para celebrar así los 100 años que se cumplirán del partido definitorio de Uruguay 1930, donde los anfitriones vencieron a los argentinos 4-2.

Otra de las posibilidades es que Argentina sea donde se ianugure la Copa del Mundo. Aunque no se confirmaron las sedes, hay cinco que pican en punta por su infrasestructura. capacidad y por estar en provincias distintas: Estadio Monumental, Único de La Plata, Malvinas Argentinas de Mendoza, Madre de Ciudades de Santiago del Estero y Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Las otras opciones que son tenidad en cuenta y no se descartaron son el Minella de Mar del Plata y el estadio del Bicentenario de San Juan. Más allá de la importancia que tendrá la tracción de los gobeiernos provinciales para generar cambios y mejoras en los estadios, la FIFA determinará cuáles son aptas o no para jugar un Mundial. Para conocer la decisión final de quién o quiénes organizarán la Copa del Mundo, habrá que esperar hasta el 74° Congreso de la FIFA que se realizará en 2024. Vale recordar que España-Portugal es la otra fórmula que ya se postuló para hacerse cargo de la competición.

El contundente mensaje del presidente de Conmebol a la FIFA por el Mundial 2030: "La obligación"

Alejandro Domínguez dejó un mensaje contundente para la FIFA durante el lanzamiento de la candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para el Mundial 2030. El presidente de la Conmebol fue parte de la conferencia de prensa de presentación junto a otras autoridades, tomó la palabra y se refirió a varios temas. Sin embargo, cuando se refirió a lo que será la Copa del Mundo y la idea para organizarla en los países mencionados no tuvo filtro.

Si bien no mencionó precisamente a Gianni Infantino, el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol sí dejó en claro lo que piensa al respecto. Es que se cumplirán 100 años de la primera vez que se llevó a cabo el torneo en tierras charrúas y, por este motivo, su deseo es que nuevamente tenga lugar allí. Además, Domínguez se mostró muy confiado para que esto finalmente suceda como lo espera.

"A mí no es que me preocupe mucho el 2030. Tenemos equipo, creemos en grande, estamos convencidos y FIFA tiene la obligación de honrar la memoria de quienes no antecedieron, creyeron en grande e hicieron el primer Mundial, que está muy lejos de ser lo que es hoy un Mundial. Pero aquellos hombres hicieron posible que, inclusive quién les habla hoy, tengan la preponderancia y la exposición que tenemos", sostuvo en un principio Domínguez y "apuró" a Infantino.

Por otro lado, el directivo agregó acerca de la importancia de que la Copa del Mundo tenga lugar en Sudamérica: "El fútbol hoy te expone de sobremanera. Hizo que la FIFA sea esta organización tan grande e importante. Pero, aquellos hombres de hace 100 años atrás, si estuvieran hoy acá, estoy seguro que se sorprenderían de lo que consiguió el fútbol con su sueño. Por mi parte a seguir trabajando, nosotros en Conmebol queremos trabajar por y para el fútbol. Con el buen trabajo vienen los buenos frutos".