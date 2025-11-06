La Selección Argentina venció a Túnez en el Mundial Sub 17 y pasó a 16avos de final

La Selección Argentina dio todo contra Túnez en el Mundial Sub 17.

La Selección Argentina se clasificó a los 16avos de final del Mundial Sub 17 de 2025, ya que derrotó por 1-0 a Túnez con el gol de Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) a los 20 minutos del segundo tiempo. El equipo dirigido por Diego Placente ya había vencido por 3-2 a Bélgica en el debut, por lo que consiguió el boleto a la siguiente instancia por el Grupo D, que completa Fiji.

La Selección Argentina venció a Túnez en el Mundial Sub 17: el resumen y el video del gol

En los primeros minutos, el desarrollo fue parejo, pero con la "Albiceleste" siempre con la iniciativa. Con un remate en el palo y varias atajadas del arquero rival, el conjunto de Placente mereció más en el primer tiempo. No obstante, se marcharon 0-0 a los vestuarios.

En el arranque del complemento, la tónica fue la misma: el elenco nacional fue superior pero no pudo quebrar la defensa africana. El quiebre del encuentro se produjo a los 20 minutos del segundo período, cuando el arquero José Castelau atajó un mano a mano y, en el contraataque, Jainikoski marcó el 1-0 con un golazo. El tiempo restante fue simplemente sostener la ventaja ante la impotencia tunecina, por lo que ahora todo indica que Placente rotará la formación ante Fiji.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 de 2025

Argentina 3-2 Bélgica - Grupo D. Argentina 1-0 Túnez - Grupo D. Argentina vs. Fiji - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 - Grupo D.

Cuándo se juega el Mundial Sub 17 de 2025

El torneo juvenil comenzó el lunes 3 de noviembre y culminará el jueves 27 de noviembre.

Cómo se juega el Mundial Sub 17

El torneo constará de 12 grupos de 4 equipos cada uno -48 selecciones- de los cuales avanzarán a los 16avos de final tan sólo 32. Estos equipos saldrán entre los dos mejores de cada zona y se sumarán los 8 mejores terceros. En caso de que los mano a mano finalicen en empate, irán directamente a los penales sin pasar por el alargue.

Los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A: Bolivia, Italia, Qatar y Sudáfrica.

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal.

Grupo C: Costa Rica, Croacia, Senegal y Emiratos Árabes Unidos.

Grupo D: Argentina, Bélgica, Fiji y Túnez.

Grupo E: Egipto, Inglaterra, Haití y Venezuela.

Grupo F: Costa de Marfil, Corea del Sur, México y Suiza.

Grupo G: Colombia, El Salvador, Alemania y Corea del Norte.

Grupo H: Brasil, Honduras, Polonia y Zambia.

Grupo I: Burkina Faso, República Checa, Tayikistán y Estados Unidos.

Grupo J: Irlanda, Panamá, Paraguay y Uzbekistán.

Grupo K: Canadá, Chile, Francia y Uganda.

Grupo L: Austria, Mali, Nueva Zelanda y Arabia Saudita.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17