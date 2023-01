La furiosa reacción de los hinchas del Atlético de Madrid contra De Paul en su vuelta tras el Mundial

Rodrigo De Paul sumó minutos en el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone y los hinchas del elenco "Colchonero" reaccionaron contra él en pleno partido.

Rodrigo De Paul sumó minutos con el Atlético de Madrid tras el regreso después del Mundial de Qatar 2022 y los hinchas del elenco "Colchonero" reaccionaron contra él. El conjunto dirigido por Diego Simeone se midió ante el Valladolid por la fecha 18 de la Liga de España y, además del volante, estuvieron Nahuel Molina y Ángel Correa. Sin embargo, la bronca fue sólo contra el ex hombre de Racing Club.

Si bien los del "Cholo" golearon por 3 a 0 en su casa, los fanáticos no se guardaron nada cuando apareció el mediocampista campeón del mundo con la "Albiceleste". De esta manera, quedó claro que De Paul está en la mira de los simpatizantes del club luego de no entrenar con normalidad y no estar en algunas prácticas, al margen de que tenía el permiso para poder hacerlo. El DT optó por él, pero su decisión no le gustó a los presentes.

Como sucedió en otras oportunidades con el futbolista que vistió los colores de la "Academia" en sus primeros años de carrera, los hinchas del Atlético de Madrid lo silbaron y abuchearon en su vuelta. Claro que, están más que enojados con él y no por su rendimiento en el verde césped. En una nueva ocasión destrozaron innecesariamente a uno de los hombres que levantó la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

Igualmente, la afición del "Colchonero" se calmó con el paso de los minutos, ya que no bajaron más insultos para volante una vez que ingresó al campo de juego del Wanda Metropolitano. Lo vivido segundos antes de entrar sin dudas pone en duda el futuro del argentino, de quien no se sabe si continuará o no en la institución una vez que finalice su vínculo. Al margen de esto, es uno de los nombres de mayor confianza del DT argentino para el equipo.

Montiel filtró la charla con Scaloni antes del penal vs. Francia

El ex jugador de River Plate contó cuál fue el diálogo que tuvo con Scaloni en el momento que se elegían los pateadores para la tanda de penales. “Lionel Scaloni me preguntó si estaba para patear, porque me vio que estaba llorando. Tenía mucha bronca porque mis compañeros habían hecho un esfuerzo enorme para estar arriba en el marcador y faltando cinco minutos hice el penal que fue el empate de Francia en el final del suplementario”, manifestó.

Y luego continuó: "Yo le dije que sí, después me preguntó otra vez. Le dije que ‘seguro’ y ahí dio la lista. Nunca me imaginé salir campeón de esa manera, haciendo el penal definitivo. Se me pasaron mil cosas por la cabeza. Pensaba todo el sacrificio que hice de chico, en mi familia... Pero estaba muy tranquilo, tenía el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico. Tuve mi revancha”.