La estatura y edad de Marcos Acuña: cuánto mide el futbolista y dónde nació

Marcos Acuña con la camiseta de Argentina.

Marcos Acuña es uno de los jugadores argentinos que tiene el privilegio de poder decir que fue campeón del mundo con la Selección. Un logro que tuvo en Qatar en el año 2022 y nada menos que contra Francia. Pero sin duda alguna hubo un largo camino trazado por el "Huevo" para llegar hasta ese lugar, que pasó por el ascenso y derivó pocos años después en el fútbol europeo, mostrando además una gran ductilidad pàra jugar tanto de defensor como de volante.

Poco tiempo en las divisiones menores del club de Caballito le bastaron para llamar la atención y ser promovido a Primera. Debutó el 16 de abril de 2011 en un partido por el campeonato de Primera B Nacional jugando como enganche. En 2014 fue transferido a Racing, donde salió campeón del Torneo Transición 2014 y tras años en el club fue vendido al Sporting Lisboa, donde comenzó su peripecia por Europa, que incluyó un largo paso pòr el Sevilla. El 20 de agosto de 2024, Acuña fue presentado oficialmente como refuerzo de River, que desembolsó alrededor de 1 millón de euros, más bonificaciones, para quedarse con el 100% de su ficha.

Cuánto mide y qué edad tiene Marcos Acuña

Marcos Acuña mide 1,72 metros y tiene 33 años.

Dónde nació Marcos Acuña

Marcos Acuña nació en Zapala, Neuquén.

El origen de Marcos Acuña

Comenzó su formación deportiva en el Club Don Bosco de Zapala. Por aquel entonces se desempeñaba como lateral izquierdo. Su buen desempeño le permitió ser observado por ojeadores que lo invitaron a realizar pruebas en distintos clubes de Buenos Aires. De esta forma con 17 años realizó pruebas en Quilmes, River Plate, y Tigre pero sería Ferro Carril Oeste quien le abrió las puertas y en donde debutó en 2011.

El 21 de octubre de 2016 fue convocado por Edgardo Bauza para enfrentar a Brasil y Colombia en las fechas 11 y 12 de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. El 21 de mayo de 2018 fue confirmado en la lista de seleccionados para jugar el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Argentina, aunque su único partido lo jugó en el 0-3 contra Croacia. Ya con Lionel Scaloni disputó tres Copas América, de las cuales fue campeón en dos, además del mundial 2022 y la Finalíssima frente a Italia.

Títulos de Marcos Acuña con la Selección Argentina