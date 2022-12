La emoción de Lisandro Martínez tras la clasificación en el Mundial de Qatar 2022: "Se siente"

El defensor argentino rompió en llanto apenas finalizados los angustiantes penales ante Países Bajos.

Lisandro Martínez romió en llanto luego de superar a Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022: " Agradecido a la vida, a mis abuelos que ya no están".

Lisandro Martínez romió en llanto luego de superar a Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022: " Agradecido a la vida, a mis abuelos que ya no están".

Lisandro Martínez se emocionó hasta las lágrimas luego de que la Selección Argentina consiguiera una infartante clasificación a semifinal del Mundial de Qatar 2022 tras superar a Países Bajos. El defensor dejó un mensaje conmovedor que resume lo que se está viviendo en la Copa del Mundo.

"Licha" jugó casi los 120 minutos en un nivel más que satisfactorio y como ya acostumbró. Recién tuvo que salir de la cancha en el segundo suplementario, cuando Ángel Di María hizo su ingreso para ir en busca de una victoria que se había puesto difícil tras el empate sobre la hora.

La emoción de Lisandro Martínez tras eliminar a Países Bajos en Qatar 2022

El defensor, que tuvo que vivir la tanda de penales desde el banco de suplentes, explotó en llanto en diálogo con el periodista Diego Korol de DSports y dejó en claro lo que siente al vestir la camiseta argentina: "La verdad, se siente el apoyo de todos. Se me vienen millones de cosas a la cabeza, pero la verdad que estoy my muy agradecido. Agradecido a la vida, a mis abuelos que ya no están...".

El jugador del Manchester United volvió a hacer titular luego de no haber disputado ningún minuto frente a Australia en los octavos de final. Su versatilidad para ocupar varios puestos de la zona defensiva le da la opción a Scaloni de poder variar de esquema, como sucedió ante los europeos formando una línea de cinco, con "Licha" como stoper izquierdo.

El video de Lionel Messi bancando a Juan Román Riquelme contra Van Gaal

La Selección se impuso por penales ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y a los pocos minutos del final del encuentro se filtró el video del festejo de Lionel Messi en el segundo gol. Es que la "Pulga" emuló a Juan Román Riquelme con su celebración del Topo Gigio contra Louis Van Gaal y las redes estallaron con ese momento. Hasta ahí, la "Albiceleste" ganaba 2 a 0 y se aseguraba el lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

Los neerlandeses llegaron al empate y complicaron las acciones, pero Emiliano "Dibu" Martínez se vistió de héroe en la tanda de penales atajando dos. De esta manera, el equipo que dirige Lionel Scaloni jugará la siguiente instancia ante Croacia, que dejó en el camino por la misma vía a Brasil. Sin dudas, una de las imágenes que quedará para la historia en esta jornada futbolera en Qatar fue la del diez y su "cara a cara con el DT del elenco europeo. El mejor del mundo aprovechó todo lo que el estratega dijo en contra del ídolo de Boca cuando era jugador y se la devolvió no sólo con un gol, sino con una pose que hizo enloquecer a miles.