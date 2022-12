Dibu Martínez: la tanda de los penales completa a lo Goycochea

El arquero argentinoi se lució en la tanda de los 12 pasos como en la Copa América de Brasil 2021 y Lautaro Martínez le dio el pasaje a semifinales de Qatar 2022.

Emiliano "Dibu" Martínez se vistió de héroe en la tanda de penales ante Países Bajos y le dio a la Selección Argentina el pasaje a la semifinal del Mundial de Qatar 2022. El arquero atajó dos remates en la definición y Lautaro Martínez terminó liquidando la historia en un encuentro inolvidable por los vaivenes en el juego.

Sufrido, no podía ser de otra manera. Pero merecido. Después de estar 2-0 en ventaja, los europeos igualaron el partido con un gol sobre la hora cuando no había inquietado el arco argentino en casi todo el partido. En el tiempo suplementario, el equipo de Lionel Scaloni se repuso del golpe y fue en busca del triunfo. Aunque no alcanzó, el "Dibu" volvió a hacer historia y fue clave en el momento más determinante.

La tanda de penales de Argentina vs Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022

Luego de 120 minutos infartantes, Países Bajos comenzó pateando en la tanda de penales. Virgil Van Dijk fue el primero de los neerlandeses y "Dibu" se lució atajando un fuerte remate a su derecha. El capitán, Lionel Messi, se hizo cargo del primero, esperó hasta último momento al portero y definió suave a la izquierda para poner el 1-0.

Steven Berghuis, quien también había entrado en la segunda mitad, disparó cruzado el segundo disparo pero Martínez se hizo gigante y tapó el reamte. El segundo argentino fue para Leandro Paredes. El volante, que había ingresado en la segunda parte, disparó fuerte y cruzado, dejando sin chances al arquero para dejar el 2-0 momentáneo.

El tercero fue de Teun Koopmeiners, quien metió el suyo. Para la "Albiceleste" fue Gonzalo Montiel, quien con su tranquilidad característca definió suave engañando al arquero para el 3-1. El cuarto fue de Wout Weghorst, autor de los dos goles europeos, que metió su disparo cruzándo el disparo. Para darle más emoción, el remate de Enzo Fernández, de gran partido, salió al lado del palo derecho del arquero y el resultado quedó 3-2 para Argentina.

En el quinto se liquidaría la tanda. Para los neerlandeses, Luuk de Jong definió tranquilo a la izquierda, sin chances para "Dibu". Para definir, Lautaro se hizo cargo de toda le presión y, después de haberlo buscado durante el tiempo suplementario tuvo revancha: definió fuerte cruzado para darle la victoria a Argentina 4-3.

En semifinales, Argentina enfrentará a Croacia el martes 13 a las 16, en el Estadio Lusail de Doha. Los balcánicos derrotaron a Brasil este viernes también desde la tanda de los penales, con una gran actuación del portero Dominik Livakovic.