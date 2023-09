La drástica decisión de Lionel Messi en Inter Miami que sorprendió en la Selección Argentina

Lionel Messi retornó a Estados Unidos tras la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y su presencia ante Atlanta no fue confirmada.

Lionel Messi ya se encuentra en Estados Unidos y sorprendió con su determinación. El mejor jugador del mundo decidió no viajar con Inter Miami para enfrentar a Atlanta United, luego de tampoco haber jugado con la Selección Argentina frente a Bolivia por cansancio físico.

La gran acumulación de partidos que tuvo Messi en poco más de un mes en la Major League Soccer se evidenció en la doble fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas. Si bien el crack rosarino disputó casi los 90 minutos ante el duro Ecuador, el cansancio hizo efecto en él y eligió no arriesgar en La Paz. Sin embargo, en su regreso a Miami, parece que el tema físico es más importante de lo imaginado.

La decisión de Messi en Inter Miami

Aunque Messi tuvo algunos entrenamientos junto a sus compañeros desde su arribo al país norteamericano, la fatiga que le provocaron los 12 partidos en 38 días lo obligó a poner un "stop" en la continuidad del torneo local de Estados Unidos.

Según informaron medios estadounidenses, el capitán del seleccionado argentino eligió no disputar el encuentro ante el equipo de Thiago Almada para alargar su descanso tras una charla con Gerardo Martino. Si bien no tiene ningún tipo de lesión, "Leo" prefirió estar disponible para la larga seguidilla de partidos que se le vendrá a la franquicia de Fort Lauderdale, entre ellos la final de la US Open Cup del 27 de septiembre frente a Houston Dynamo.

Incluso, el mayor indicio de que Messi no estará ante Atlanta fue con el posteo que realizó Inter Miami en sus redes sociales. "Listo para despegar, nos vemos pronto Atlanta”, se lee en la publicación, junto a varias imágenes de los jugadores entre los que no aparece el 10, protagonista principal en este tipo de comunicaciones.

El propio "Tata" había reconocido un día después del partido de la "Albiceleste" contra los ecuatorianos que estaba atento a la condición física del astro argentino: "Está bien, pero vamos a esperar para tomar una decisión definitiva. Seremos muy cuidadosos porque tenemos una cantidad de partidos importantes a corto plazo”.

Más allá de la baja sensible que significa para el cuerpo técnico y sus compañeros, el equipo consiguió una resonante victoria sin él en cancha ante Kansas City, el pasado fin de semana por 3 a 2. "Messi nos escribió en el grupo, nos felicitó. Te das cuenta del tipo de persona que es, lo humilde que es. Por más grande que sea está pendiente de nosotros, el primero en mandar mensajes, deseándonos buena suerte y eso te motiva", había declarado el ecuatoriano Leonardo Campana.

Los partidos de Lionel Messi en Inter Miami

Leagues Cup

Inter Miami 2-1 Cruz Azul.

Inter Miami 4-0 Atlanta United.

Inter Miami 3-1 Orlando City.

Dallas 4-4 Inter Miami (triunfo 5-3 en los penales).

Inter Miami 4-0 Charlotte.

Philadelphia 1-4 Inter Miami.

Nashville 1-1 Inter Miami (triunfo 10-9 en los penales y campeón).

US Open Cup

Cincinnati 3-3 Inter Miami (triunfo 5-4 en los penales).

MLS