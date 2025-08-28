La altura de Equi Fernández: cuánto mide el futbolista ex Boca

Equi Fernández con la camiseta de la Selección Argentina.

Ezequiel "Equi" Fernández es una de las grandes apariciones que tuvo el fútbol argentino en los últimos años. Surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, desde su debut en primera división demostró toda su calidad para manejar la pelota con clase y elegancia. Esto lo convirtió en poco tiempo en un valuarte fundamental del equipo "Xeneize". En especial en el año 2023, donde fue una de las figuras del conjunto dirigido en aquel entonces por Jorge Almirón logró llegar a la final de la Copa Libertadores.

Además, formó parte de la Selección Argentina que jugó los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el elenco nacional dirigido por Javier Mascherano quedó afuera frente al combinado francés. Por su parte, el mediocampista central ya recibió una convocatoria de parte de Lionel Scaloni a la doble fecha de eliminatorias de la Seleción mayor contra Chile y Colombia, camino al mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

¿Cuánto mide el Equi Fernández?

La altura de Equi Fernández es 1.78 metros.

El origen y trayectoria de Equi Fernández

Arribó a Boca en el año 2012. En marzo de 2021 fue seleccionado en una lista de futbolistas concentrados para disputar la Copa Argentina 2019-20 frente a Claypole, pero no alcanzó a debutar, también fue seleccionado nuevamente en marzo de ese mismo año para concentrar en otro partido correspondiente a la Copa Argentina 2019-20, esta vez frente a Defensores de Belgrano.

Equi Fernández con la camiseta de Boca.

Su debut profesional se produjo el 8 de mayo de 2021 en un encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional, en lo que fue una derrota de su equipo frente a Patronato por un marcador de 1-0, jugando así durante 60 minutos antes de ser reemplazado. En febrero del año 2022, Equi fue cedido a Tigre por un año, donde logró tener una más que destacada actuación,, lo que le permitió regresar al "Xeneize".

El 2 de enero de 2023 el volante volvió al club de la Ribera y tuvo continuidad durante todo 2023, siendo el eje de la mitad del campo de juego de Boca. En ese sector de la cancha, Almirón conformó un mediocampo con todos jugadores surgidos de inferiores, al tener junto a Equi a Cristian Medina y "El Colo" Valentín Barco. Este trío le dio satisfacciones al "Xeneize", que en su camino por la Libertadores eliminó en tanda de penales a Nacional de Montevideo, Racing y Palmeiras, mientras que perdió la final con Fluminense.

Equi Fernández con Al-Qadisiyah.

El 29 de julio de 2024 los dirigentes de Boca alcanzaron un acuerdo con Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, recién ascendido a la máxima división, por pedido del propio Ezequiel Fernández. La oferta del club saudí rondó los 15 millones de dólares con contrato por cinco años, ganándole la puja al Arsenal y cerrando el fichaje, mientras que el futbolista se encontraba disputando los Juegos Olímpicos. Ahora, formará parte de Bayer Leverkusen de Alemania por unos 30 millones de euros.