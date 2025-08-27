´Russo no lo ponía, se fue de Boca y ahora tuvo un golpazo inesperado

Un futbolista que recientemente dejó Boca Juniors sufrió un golpazo de última hora en su nuevo club poco después de dejar el "Xeneize". Luego de no haber tenido tanto rodaje de la mano de Miguel Ángel Russo, el jugador en cuestión emigró a un equipo de Europa para continuar su carrera pero la primera noticia que recibió no fue para nada positiva. Se trata de Marcelo Saracchi, quien se convirtió en el flamante refuerzo del histórico Celtic de Escocia.

Sin embargo, el defensor uruguayo estaba ante la chance de disputar la UEFA Champions League pero esto no sucederá. Cabe destacar que fue cedido por un año a la mencionada institución sin opción de compra, por lo que deberá volver al conjunto de la Ribera una vez culminada la temporada. De esta manera, se perderá esta oportunidad ya que el elenco escocés quedó eliminado en la fase preliminar del torneo continental de manera inesperada.

Saracchi se fue de Boca al Celtic de Escocia y recibió la peor noticia

Mientras se dirigía hacia su próximo destino, el lateral con pasado en River Plate se enteró que Celtic perdió por penales contra Kairat Almaty de Kazajistán. Luego de empatar sin goles tanto en la ida como en la vuelta, los dirigidos por Brendan Rodgers no lograron hacerse fuertes ni de local ni de visitante y se despidieron sin ingresar en los grupos para ir por la "Orejona". De esta manera, el futbolista que sólo estuvo en cancha 11 minutos con "Miguelo" a cargo en Boca no volverá a jugar el certamen en el que ya participó con Leipzig de Alemania en su paso por el Viejo Continente.

Lo cierto es que en el "Xeneize" ya no tuvo lugar junto a Marcos Rojo y Cristian Lema, por lo que la dirigencia esperaba una oferta para venderlo o cederlo a préstamo. Finalmente el conjunto de Escocia llegó a un acuerdo horas antes de disputar el mencionado compromiso, pero finalmente no logró clasificar a la siguiente instancia. Ahora, sólo tendrá por delante la Scottish Premiership como también la copa doméstica, de la cual vienen de perder la final a manos de Aberdeen el pasado mes de mayo.

Los números de Saracchi en Boca

Partidos jugados : 52.

: 52. Goles : 4.

: 4. Asistencias: 5.

Marcelo Saracchi sufrió un golpazo en su nuevo club tras dejar Boca

Boca puede ir por un refuerzo tras la salida de Saracchi al Celtic

La buena noticia para la dirigencia tras la partida del defensor uruguayo a Escocia es que tiene la oportunidad de sumar un refuerzo en las próximas horas. Lo negativo es el tiempo, ya que puede hacerlo hasta el domingo 31 de agosto cuando cierra el libro de pases del fútbol argentino. Ante esta chance, todo indica que tanto Juan Román Riquelme como Russo apuntan a reforzar el mediocampo y buscarían un jugador que se desempeñe en dicho sector. Por supuesto, no será nada fácil ya que restan pocas horas y no es un detalle para nada menor.

¿Cuándo juega Boca?

Mientras tanto, el DT se enfoca en el próximo partido del Torneo Clausura donde sus dirigidos enfrentarán a Aldosivi en Mar del Plata. Tras los dos encuentros ganados al hilo en dicho certamen siendo el único que disputan buscarán el tercero de manera consecutiva cuando visiten al "Tiburón" el domingo 31 de agosto desde las 14.30 en el Estadio José María Minella.