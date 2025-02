Julián Álvarez no para en Atlético de Madrid: dos golazos antes del clásico con Real Madrid

Julián Álvarez marcó dos goles en Atlético de Madrid por liga española, a días de enfrentar a Real Madrid.

Julián Álvarez está viviendo un gran presente en Europa y este sábado lo volvió a demostrar. El delantero de la Selección Argentina marcó dos golazos en el Atlético de Madrid frente a Valencia, en condición de visitante, y fue clave para que el conjunto de Diego "Cholo" Simeone se ponga en ventaja, a días del clásico con Real Madrid por Champions League.

Por la 25° jornada de La Liga, el "Colchonero" visitaba al equipo "Che" en el estadio Mestalla. A los 11 minutos, luego de un disparo de Samuel Lino en el travesaño, Julián, que había participado en el inicio, recogió el rebote y sacó un duro derechazo que se clavó en el ángulo del arquero para poner el 1 a 0 parcial en el marcador.

Sin embargo, el exjugador de River Plate no se quedó con eso y, tan solo nueve minutos después, dejó marcada su jerarquía y su tremendo momento. Tras un centro desde la izquierda del francés Antoine Griezmann, Álvarez ingresó por el centro del área y metió un cabezazo certero para el 2 a 0.

Con estos dos tantos, la "Araña" alcanzó los 8 goles en el "Aleti" por la liga española y, como si fuera poco, el tanto le permite al elenco madrileño escalar a la primera posición del torneo local, a la espera de lo que suceda con el Barcelona y la "Casa Blanca", que jugarán su partido este domingo.

Cabe recordar que el cordobés venía de marcarle un tanto al Real Madrid en la fecha 23, cuando picó la pelota en el penal ante Thibaut Cortouis, en el empate 1 a 1 en el estadio Santiago Bernabeu.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos: 37.

Goles: 19.

Asistencias: 4.

Guardiola rompió el silencio sobre la salida de Julián Álvarez del City: "Hubiera jugado"

Manchester City enfrentará al Real Madrid este miércoles a partir de las 17 horas en Argentina, en un duelo fundamental que determinará qué equipo clasificará a los octavos de final de la Champions League. Después del 3 a 2 en contra en el partido de ida, el conjunto inglés precisa una victoria para mantenerse con vida en el certamen continental, luego de una fase regular en la que tuvo flojos rendimientos (finalizó en el puesto 22 y no quedó eliminado por tener mejor diferencia de gol). En la previa, el entrenador Pep Guardiola habló sobre sus expectativas para el encuentro, y también se refirió a un jugador de gran presente en esta temporada, que salió de los 'Citizens' en búsqueda de más minutos: Julián Álvarez.

El delantero de la Selección Argentina atraviesa un muy buen momento en su carrera con la camiseta de Atlético de Madrid, cuadro que es uno de los líderes en La Liga y que ya obtuvo su pase a los octavos de final de la Champions. Bajo la dirección técnica de Diego "Cholo" Simeone, lleva 17 goles y 4 asistencias en 37 partidos con el 'Colchonero'. Consultado por su salida del club en agosto del año pasado (por la que fue muy criticado posteriormente), el exdirector técnico del Barcelona demostró su alegría por el ex River Plate, aunque también fue contundente al defender su decisión.

Al ser preguntado acerca de si sentía culpa por no haber hecho un esfuerzo para retener a la 'Araña', el técnico español fue claro con su respuesta: "No me siento responsable por ello. El club me trajo un jugador extraordinario y Julián tenía muy decidido irse porque quería jugar todos los minutos que tiene ahora y que no tenía el año pasado". Además, se mostró contento por su actualidad y le agradeció por el tiempo que estuvo con la camiseta del equipo de Manchester: "Decidió fichar por el Atlético de Madrid y nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien por la continuidad, los goles y la presencia que tiene. Nos ayudó mucho a conseguir algo único en nuestro club y que a la buena gente como él le vaya bien nos hace muy felices".

Para cerrar, admitió que, a pesar de que no se arrepiente de su partida, el argentino podría haber tenido más protagonismo en la actual temporada de Manchester City, marcada por las lesiones y los rendimientos irregulares: "En la vida esto a veces pasa. Él quería más protagonismo que con Erling (Haaland) a veces costaba". "Este año evidentemente con la cantidad de lesiones que hemos tenido habría jugado mucho más. Pero él es feliz y eso es lo importante", finalizó el estratega catalán.

Las estadísticas de Julián Álvarez en Manchester City