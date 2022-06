Inesperado comunicado de Ángel Correa sobre su salud: "Les quiero contar"

Ángel Correa publicó un inesperado comentario en sus redes luego de la lesión que sufrió y por la que no estará en la Selección Argentina ante Estonia.

Ángel Correa publicó un inesperado comunicado en sus redes sociales luego de confirmarse la lesión por la que Lionel Scaloni lo desafectó de la Selección Argentina. En sus dichos, el delantero agradeció los mensajes de apoyo por su situación y adelantó cuándo sería el regreso a las canchas tanto en la "Albiceleste" como en el Atlético de Madrid. Por otro lado, dio detalles de la dolencia que lo marginó del próximo partido de la "Scaloneta".

El exjugador de San Lorenzo, pieza clave como posible reemplazo de Lautaro Martínez en la delantera, se perderá el amistoso internacional ante Estonia de este domingo 5 de junio a las 15:00 (hora argentina). Correa, que no estará presente pero igual llegará sin problemas al Mundial de Qatar 2022, también dejó un mensaje para sus compañeros y al cuerpo técnico liderado por Scaloni. El atacante no se guardó nada y expresó todos sus sentimientos para con sus allegados.

"Gracias de corazón... Me dieron ganas de escribir esta carta para contarles cómo estoy de salud y para agradecerles su preocupación. Me hace muy bien como persona que muchos me llamen y me pregunten cómo me siento, ya que recibo de ustedes fuerzas permanentemente y sin esas energías no podría crecer día a día en lo que amo que es simplemente jugar al fútbol", comenzó Correa.

"Quiero que sepan que este lunes me van a corregir una cicatriz que me quedó de una vieja intervención que tuve hace años en Estados Unidos. Por si no se acuerdan, se los repaso: en el 2014 pasé por una situación difícil cuando me sometieron a una microcirugía cardíaca. Yo apenas tenía 18 años y salí adelante con fe y con amor a la vida, porque de eso es trata, de nunca darse por vencido ni aún en las más feas, nunca bajar los brazos. ¡Seguir metiendo y pensando en positivo!", agregó.

"Y les voy a contar algo, un enfermero que me cuidaba en ese hospital, sin conocerme y sin saber quién era, se me acercó a la cama y me dijo al oído que debía estar orgulloso de mis cicatrices porque me iban a servir de mapa para no perderme en la vida, y que cada cicatriz enseña algo, tanto las de la piel como las del corazón y de los sentimientos. Por todo esto, les quiero contar que si Dios quiere, en una semana estaré para jugar de nuevo y para seguir dando todo lo mejor de mi persona en cada lugar en donde me toque estar", siguió el jugador.

A su vez, Correa destacó: "Creo que la vida es esto, nos enseña a cada momento que nada está asegurado, que cada minuto vale ser vivido, respirado, sonreír en las malas y llorar (de alegría) en las buenas. Pero por sobre todo ser agradecido con quienes te ayudan".

Por último, agradeció a todos sus cercanos por el apoyo: "Gracias a toda la Familia del Atlético de Madrid, a mis compañeros, dirigentes, empleados y a lo más grande que tenemos que es nuestra afición por acompañarme desde el primer día. Gracias a mis compañeros de la Selección Argentina, a los dirigentes y cada integrante de este gran grupo, utileros, empleados, cuerpo técnico por su apoyo. ¡¡Muchas gracias a todos ustedes!!".

El comunicado oficial de la Selección Argentina

Según informaron desde las redes oficiales de la "Albiceleste", Correa fue desafectado de la gira que realiza el combinado nacional. Los servicios médicos de la Selección y los del "Colchonero" decidieron que el atacante viaje rumbo a Madrid para someterse a una cirugía dermatológica ambulatoria para reparar una lesión subcutánea. Si bien no es habitual que juegue desde el arranque, Correa es un muy buen recambio para cuando no está Lautaro Martínez, por lo que será una baja sensible.

En cuanto al equipo que saldrá ante Estonia, es prematuro profundizar acerca de las probables variantes del entrenador, es un hecho que sumarán minutos futbolistas como Franco Armani en el arco; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Lisandro Martínez en la defensa; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Alejandro "Papu" Gómez en el mediocampo; y Julián Álvarez, Paulo Dybala, Nicolás González y Joaquín Correa en el ataque.