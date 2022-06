Mala noticia para Scaloni: un jugador de la Selección Argentina fue desafectado por lesión

Un jugador de la Selección Argentina sufrió una lesión, fue desafectado del plantel y se someterá a una cirugía.

Lionel Scaloni perderá a un importante jugador para el amistoso internacional de este domingo 5 de junio ante Estonia. El futbolista de la Selección Argentina se retiró este viernes del entrenamiento en Bilbao, España, y se someterá a una cirugía para recuperarse de cara a lo que se viene.

Se trata del delantero del Atlético de Madrid Ángel Correa, quien se perfilaba para ser una de las principales alternativas para jugar como titular en la "Scaloneta" contra el elenco europeo. De esta manera, el joven surgido de las inferiores de San Lorenzo de Almagro, se suma a las ausencias de Emiliano "Dibu" Martínez y Leandro Paredes. Aún se desconoce el tiempo que tendrá de recuperación, pero no correría riesgo para disputar el Mundial de Qatar 2022 en noviembre.

Según informaron desde las redes oficiales de la "Albiceleste", Correa fue desafectado de la gira que realiza el combinado nacional. Los servicios médicos de la Selección y los del "Colchonero" decidieron que el atacante viaje rumbo a Madrid para someterse a una cirugía dermatológica ambulatoria para reparar una lesión subcutánea. Si bien no es habitual que juegue desde el arranque, Correa es un muy buen recambio para cuando no está Lautaro Martínez, por lo que será una baja sensible.

En cuanto al equipo que saldrá ante Estonia, es prematuro profundizar acerca de las probables variantes del entrenador, es un hecho que sumarán minutos futbolistas como Franco Armani en el arco; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Lisandro Martínez en la defensa; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Alejandro "Papu" Gómez en el mediocampo; y Julián Álvarez, Paulo Dybala, Nicolás González y Joaquín Correa en el ataque.

Lionel Scaloni, el hombre de los récords de Argentina que agranda su historia

Scaloni ganó su segundo título con el seleccionado e igualó a Basile, a quien además superó por uno su récord de invictos, ya que suma 32 partidos sin perder, número que ostentaba el "Coco" entre 1991 y 1993. Para cerrar un momento brillante, el DT se convirtió en el único entrenador en la historia en ganar un título en el Maracaná y en Wembley. Una verdadera locura que puede seguir creciendo con la mira puesta en Qatar, el objetivo principal que comenzará en noviembre.

Castigado por la prensa por no tener experiencia en dirigir equipos mayores, el entrenador comenzó a hacerse fuerte en los últimos cotejos de la Copa América de Brasil 2019, donde sus jugadores dejaron una buena imagen tanto en la semifinal ante Brasil, como en la victoria por el tercer puesto ante Chile. Justamente ante los brasileños iba a ser la última derrota del DT al frente del conjunto argentino, ya que a partir de aquel partido fueron todos buenos resultados.