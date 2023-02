Guardiola se sacó contra los periodistas por una consulta sobre Julián Álvarez: "Soy muy bueno"

El DT catalán se refirió a la extraña razón por la que no realizó sustituciones ante el Leipzig por Champions League y las pocas posibilidades que viene teniendo el exjugador de River Plate.

Josep Guardiola manifestó por qué no realizó cambios ante Leipzig: "Soy el entrenador y tomo esas posbilidades si quiero hacerlo".

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, reveló el motivo de por qué no realizó cambios y no incluyó a Julián Álvarez ante Leipzig por los octavos de final de la UEFA Champions League. El argentino no jugó ningún minuto ante los alemanes y al entrenador español se lo escuchó molesto al hablar sobre el tema.

El poco protagonismo que viene teniendo Álvarez en el equipo inglés llama la atención. Luego de ser campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el exjugador de River Plate no siguió teniendo la misma continuidad que antes y extrañó aún más que tanto él como Phill Foden no hayan ingresado desde el banco en el empate 1 a 1 frente al Leipzig. Sin embargo, el entrenador justificó el por qué de su decisión.

La contundente respuesta de Josep Guardiola sobre por qué no realizó cambios

Al ser consultado sobre la extrañeza de no haber realizado ninguna modificación ni haber incluido a Julián ante el equipo teutón, Guardiola contestó con visible molestia: "Tengo la posibilidad, como dice el reglamento, de hacer cinco sustituciones. Pero soy el entrenador y tomo esas posbilidades si quiero hacerlo. Que tenga esa oportunidad no significa que deba hacer las sustituciones. Soy muy buen entrenador como para decidir qué es lo que tengo que hacer".

Las estadísticas de Álvarez en el "City" reflejan cómo ha ido teniendo menos protagonismo con el paso del tiempo. Desde su llegada a mediados de 2022, Julián disputó 29 partidos (1.360 minutos) contando todas las competencias, en las que marcó nueve goles. De todas esas presencias, sólo en 10 han empezó como titular y en esa decena de partidos anotó nueve de sus 10 tantos, lo que marca la importancia de estar desde el arranque. El único partido que hizo un gol entrando desde el banco fue en su debut ante Liverpool, en la final de la Community Shield.

Pero los números son una señal de alarma si se toma en cuenta el Mundial de Qatar. Antes de la cita mundialista, el cordobés jugó 889 minutos en 20 partidos en los que marcó nueve goles. Sin embargo, ya después de la Copa del Mundo disputó 471' en nueve encuentros, no saltando a la cancha en cuatro choques y estuvo desde el inicio en cuatro. Sus minutos de media aumentaron sensiblemente desde su regreso de Qatar (52,3' por 44,4'), pero lo hizo varias veces menos como titular (cuatro por seis), algo que se refleja en la baja de sus números.

Teniendo en cuenta la última seguidilla de partidos, Julián fue suplente por cuarto partido consecutivo en el City: en el primero de ellos jugó 45 minutos; en el segundo no entró; en el tercero jugó sólo 6 minutos; y en el cuarto, ante los alemanes, ni siquiera entró. De los últimos tres partidos, sólo ha disputado seis minutos. Si bien la prensa inglesa señala que podría ser un llamado de atención en el futuro de Julían, el propio Guardiola remarcó que las ausencias significativas en el equipo tienen que ver con darles deascanso y que el plantel no sufra un desgaste profundo.