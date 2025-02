Furor en España por el nuevo logro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "Por más"

Furor en España por el nuevo logro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió a ser noticia en el Atlético de Madrid de España a horas de otro partido clave para el equipo que comanda Diego "Cholo" Simeone. Con el objetivo de volver a la punta de LaLiga, el elenco "Colchonero" irá por un triunfo como local contra el Athletic de Bilbao por la fecha 26 del certamen doméstico, pero no será el único compromiso difícil que tendrán por delante. Por supuesto, la "Araña" se perfila para ser titular pero antes de dicho cotejo alcanzó un nuevo logro.

Su gran desempeño a lo largo del mes de febrero (6 goles y 4 asistencias) tuvo sus frutos y recibió el premio Mahou en las últimas horas. Casualmente, ya lo había conseguido en sus primeros meses en la institución y ahora tuvo el reconocimiento en la previa del mencionado cotejo, pero también antes de jugar los octavos de final de la Champions contra el Real Madrid y la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Barcelona (4-4 en la ida). Por supuesto, el campeón de todo con la Selección Argentina no tardó en revolucionar las redes sociales.

El nuevo logro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

"Estoy muy contento en lo personal y como siempre digo, esto quiere decir que es bueno para el equipo y lo he podido ayudar. Así que me siento muy feliz por eso. Estoy agradecido a mis compañeros y a toda la gente del club que hizo todo para que me sintiera cómodo. Ahora queda seguir por más", esbozó Julián con el premio en sus manos y luego analizó lo que fueron estas semanas: "Febrero fue intenso, hubo varios partidos importantes pero sabemos que lo que se viene es decisivo. Son los últimos meses de la temporada donde se define todo. El calendario que tenemos todos lo sabemos así que entrenarnos y prepararnos para estar a la altura en todas las competiciones".

La compañía cervecera española Mahou entrega por mes un trofeo al mejor jugador de cada mes en el mencionado torneo en algunos clubes. La "Araña" apareció en la terna por su desempeño en febrero del 2025 y fueron los propios fanáticos los que tuvieron que votar a través de X (ex-Twitter) con likes y retweets. De esta manera, el cordobés se impuso contra Samuel Lino, Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul y Jan Oblak quedándose con el premio al #JugadorCincoEstrellas.

Julián Álvarez recibió un premio por su desempeño en el Atlético de Madrid de España

El fixture del Atlético de Madrid en 2025

Fecha n°26 - LaLiga - Sábado 1° de marzo - Atlético de Madrid vs. Athletic Bilbao - 17 horas (Argentina).

vs. Athletic Bilbao - 17 horas (Argentina). Octavos de final - partido de ida - Champions League - Martes 4 de marzo - Atlético de Madrid vs. Real Madrid - 17 horas (Argentina).

vs. Real Madrid - 17 horas (Argentina). Fecha n°27 - LaLiga - Domingo 9 de marzo - Getafe vs. Atlético de Madrid - 10 horas (Argentina).

- 10 horas (Argentina). Octavos de final - partido de vuelta - Champions League - Miércoles 12 de marzo - Real Madrid vs. Atlético de Madrid - 17 horas (Argentina).

- 17 horas (Argentina). Fecha n°28 - LaLiga - Domingo 16 de marzo - Atlético de Madrid vs. Barcelona - 17 horas (Argentina).

vs. Barcelona - 17 horas (Argentina). Semifinal - vuelta - Copa del Rey - Miércoles 2 de abril - Atlético de Madrid vs. Barcelona - 16:30 (Argentina).

Los números de Julián Álvarez con la camiseta del Atlético de Madrid

Partidos jugados : 39.

: 39. Goles : 20.

: 20. Asistencias: 5.

