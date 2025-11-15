Fue figura de la Selección Argentina Sub 20, lo comparan con Lisandro Martínez y puede irse libre de su club por la crisis institucional que atraviesa.

Una joya del fútbol argentino podría estar viviendo sus últimos días en su club. Se trata de Juan Manuel Villalba, una de las figuras de la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile, que finaliza su contrato en Gimnasia y Esgrima de La Plata en diciembre próximo y, por el momento, las negociaciones para la renovación se encuentran estancadas.

El central, de 19 años y al que comparan con Lisandro Martínez por su gran capacidad para salir jugando y su calidad en el pase, debutó en Gimnasia en marzo de este 2025, pero solo jugó 223 minutos con la camiseta del conjunto platense. A pesar de su gran proyección, Villalba no fue considerado de la misma manera que lo fue en la "Albiceleste".

Después de haber arribado al "Lobo" a comienzos de este año desde Vélez como jugador libre, el zurdo firmó contrato con el "Tripero" hasta el 31 de diciembre. Si bien tiene un gran futuro, su situación choca con la crisis institucional que atraviesa el club de La Plata, que tendrá elecciones presidenciales el 29 de noviembre.

En el medio, la situación económica de la institución tampoco ayuda, ya que, esta misma semana, empleados del predio realizaron una protesta por deudas en los salarios y suspensión de tareas por el mismo tema. Incluso, el plantel profesional también decidió no entrenarse durante un dia debido a las promesas incumplidas de la dirigencia.

A pesar del mal momento, el equipo logró zafar del descenso en las últimas fechas y hasta tiene chances de clasificarse a los play-offs, ya que se ubica 10° en la tabla de posiciones con 19 puntos en el Grupo B. En caso de que el lunes derrote a Platense, el equipo de Fernando Zaniratto podría quedar 6°.

Los números de Juan Manuel Villalba en Gimnasia y Esgrima La Plata

Partidos: 5.

Goles: 0.

Asistencias: 0.

Cuánto dinero en dólares se lleva la AFA por el amistoso de la Selección Argentina vs. Angola

La "Albiceleste" enfrentó a Angola este viernes 14 de noviembre en Luanda en el último partido amistoso del 2026 para los dirigidos por Lionel Scaloni. El elenco nacional ya piensa en la Finalissima contra España en 2026 y el Mundial que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México, pero antes afronta este compromiso por el que la AFA se llevó una importante suma económica. De hecho, la cifra trascendió días antes de que se juege el compromiso.

La Casa Madre del fútbol argentino que comanda Claudio "Chiqui" Tapia recibió una suma de 7 millones de dólares por este duelo preparativo para lo que se viene, monto al que se sumaron otros gastos para completar el total.

En la Asociación del Fútbol Argentino ingresó no sólo un total de 7 millones de dólares, sino también que el dinero extra por los gastos de traslado y alojamiento para el elenco nacional abonado por la Federación Angoleña de Fútbol. Cabe destacar que la "Albiceleste" contó con varias bajas por distintas razones. Es el caso de Emiliano "Dibu" Martínez, de común acuerdo con el cuerpo técnico y Enzo Fernández por lesión, sumados a Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, quienes quedaron al margen ya que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla.