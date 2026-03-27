Argentina jugará este viernes con Mauritania.

La caída de la Finalissima debido al conflicto bélico en Oriente Medio y el no haber llegado a un acuerdo con los españoles para el cambio de sede hicieron que la Selección Argentina deba buscar rivales a contrarreloj para esta fecha FIFA. De hecho, el equipo de Lionel Scaloni inicialmente iba a enfrentar a Guatemala, pero finalmente sus adversarios serán Mauritania y Zambia, a los cuales enfrentará el viernes y el martes, respectivamente.

Que se haya pasado de enfrentar a una potencia como España a dos selecciones menores ha generado fuertes críticas entre los fanáticos, que plantean la necesidad de mejores pruebas para preparar al equipo de cara al Mundial 2026. Pero los cuestionamientos no son solo internos, ya que desde Francia un reconocido medio ha apuntado contra la “Albiceleste” por el mismo motivo.

Esta semana, L’Equipe lanzó un informe en el que analiza las elecciones de la AFA de enfrentar a rivales africanos, mientras que Francia, la subcampeona de Qatar 2022, se medirá con Brasil y Colombia. “Mauritania y luego Zambia: ¿pero por qué Argentina siempre se enfrenta a naciones pequeñas en partidos amistosos?”, se titula la nota escrita por el periodista Elio Bono, que se refirió a la estrategia de la asociación comandada por el “Chiqui” Tapia.

En su análisis, Bono planteó que el conjunto albiceleste se ha visto beneficiado en sus números y estadísticas debido a los cruces con rivales de menor peso, ya que no solo no ha enfrentado a un europeo desde la final de Lusail, sino que tampoco tuvo amistosos con selecciones mejor posicionadas en el Ranking FIFA. “Argentina es también el único equipo del continente que no se ha enfrentado a ningún rival del top 20 de la FIFA”, afirmó.

Todo esto no se corresponde únicamente con lo estadístico, sino también con lo económico debido a las ganancias que saca la AFA de estos enfrentamientos. “Para atraer a los campeones del mundo, Angola, por ejemplo, pagó siete millones de euros. Y, según se informa, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó otros tres millones de euros para jugar contra Marruecos, peticiones que fueron rechazadas por el país anfitrión de la última Copa Africana de Naciones”, agregó.

Argentina venció a Francia en la final de Qatar 2022.

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