Finalissima 2026: cuándo y dónde se juega la final entre Argentina y España

Lionel Messi y Lamine Yamal se enfrentan en una histórica final.

La Selección Argentina atraviesa sin duda alguna uno de los períodos más exitosos de su historia. Tan importante que hasta da temor hablar sobre ello por las supersticiones que genera en el fútbol referirse a la victoria. Lo cierto es que hasta el momento (y solo por ahora) los dirigidos por Lionel Scaloni han logrado de forma sostenida permanecer en élite mundial a base de títulos y buenos rendimientos.

En 2024 la albiceleste se quedó con su segunda Copa América consecutiva, tras derrotar en el alargue por la mínima a Colombia, con gol de Lautaro Martínez. Un triunfo que le permite por segunda vez disputar la Finalissima, trofeo que ya ganó en el 2022 frente a Italia y que lo medirá en esta oportunidad con la España de Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo.

En qué fecha y lugar se juega la Finalissima

El encuentro entre Argentina y España por la Finalissima se disputará el viernes 27 de marzo de 2026 .

por la se disputará el . El horario será a las 15 horas de Argentina y el lugar elegido para la definición es el Lusail Stadium de Qatar, aquel en donde la Selección de Lionel Scaloni diputó en la Copa del Mundo de 2022 cuatro partido, incluida la histórica final frente a Francia.

Quiénes juegan la Finalissima y cuál es su reglamento

Este trofeo enfrenta a los campeones de la Copa América y de la Eurocopa. Es decir, a los ganadores del máximo certamen de selecciones que existe en Sudamérica y Europa. En este caso, Argentina y España fueron los últimos campeones de dichos certamenes y se ganaron el derecho a disputar este campeonato, que la albiceleste ganó en 1993 contra Dinamarca (bajo la denominación de Artemio Franchi) y en 2022 frente a Italia.

La Finalissima en disputa.

La Finalissima es un partido único que se juega durante 90 minutos más el correspondiente tiempo adicionado. No hay tiempo extra, por lo que si el empate se mantiene al final del tiempo reglamentario, se pasa directamente a los penales. El nombramiento del árbitro será realizado conjuntamente por las dos confederaciones. Se utilizarán el árbitro asistente de vídeo (VAR), la tecnología de la línea de gol y la tecnología semiautomática de fuera de juego (SAOT).

La incomodidad de Lionel Scaloni por la Finalissima

Consultado sobre la disputa de esta final, el DT de la albiceleste, Lionel Scaloni, no se mostró contento con que se dispute tan cerca de la próxima Copa del Mundo, tan solo 2 meses y medio antes. "Hubo tiempo para hacerla antes", se lamentó Scaloni en un entrevista con TNT Sports. "España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató. Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial", resaltó en una entrevista con TNT Sports. Y concluyó: "Ganar es muy difícil y hacerlo contra selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores".