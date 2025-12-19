¿En dónde juegan los campeones del mundo con Argentina en Qatar 2022?

Messi llegó a la MLS en donde acaba de consagrarse campeón hace unos días del la liga

Se cumplieron tres años de que la Argentina le ganó por penales a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 y es motivo para emocionarse nuevamente con las imágenes de un partido de gran nivel, además de los festejos que se desataron en las calles de varios puntos del país. También es una invitación para repasar la actividad de aquellos jugadores que llevaron a millones de personas a vivir una jornada histórica que será recordada por mucho tiempo.

Para los amantes de este deporte, el último partido del Mundial fue uno que estuvo a la altura de las expectativas porque los dos equipos brindaron su máximo potencial al punto que debieron superarse en la ronda de los penales. Una jornada de domingo que comenzó con los goles de Lionel Messi y Ángel Di María, mientras que Kylian Mbappé con un doblete estiró la definición al tiempo suplementario. Una instancia en la que el capitán argentino y el delantero francés volvieron a convertir.

La transferencia de Enzo Fernández fue considerada una de las más importantes de la historia

¿Dónde andan los jugadores campeones con Argentina?

Emiliano Martínez: el arquero quiso cambiar de club pero no consiguió oferta y continúa defendiendo la camiseta del Aston Villa.

Nahuel Molina: mantiene su lugar en el Atlético de Madrid.

Cristian Romero: sigue jugando en el Tottenham.

sigue jugando en el Tottenham. Nicolás Otamendi: se rumoreó que podría cumplir su sueño de jugar en River, pero decidió renovar con Benfica.

De Paul primero llegó a préstamo y luego fue comprado porque aceptó quedarse en la MLS.

Nicolás Tagliafico: cambió de club antes del Mundial y en la actualidad se mantiene en el Olympique de Lyon de Francia.

Rodrigo De Paul: fue el que más sorpresa generó, porque dejó el Atlético de Madrid para jugar en el Inter Miami que lo acaba de comprar de manera definitiva.

Enzo Fernández: después del Mundial fue comprado por el Chelsea en una cifra monstruosa de 121 millones de euros.

Alexis Mac Allister: el Mundial provocó que el Liverpool negocie con el Brighton y pague 42 millones de euros por su ficha.

Lionel Messi: no renovó su contrato con el PSG y tomó la decisión de marcharse al Inter Miami donde generó una revolución en la MLS.

Julián Álvarez: ante la falta de oportunidades en el Manchester City, el Atlético de Madrid se quedó con su pase tras pagarlo 75 millones de euros.

Ángel Di María: culminó su contrato con Benfica y regresó a Rosario Central para ponerle un punto final a su carrera.

Los suplentes

Marcos Acuña: River le pagó al Sevilla de España un diferencial para quedarse con su ficha.

Gonzalo Montiel: el mismo caso que Marcos Acuña, River puso dinero para quedarse con un jugador que no era considerado.

el mismo caso que Marcos Acuña, River puso dinero para quedarse con un jugador que no era considerado. Leandro Paredes: Boca hizo activar una cláusula especial y por 3 millones de euros se quedó con el volante.

River es el equipo que más campeones del mundo de la Argentina dispone en su plantel

Lautaro Martínez: el Inter rechaza cualquier ofrecimiento que llega porque no quiere desprenderse de su delantero estrella.

Germán Pezzella: por medio de un acuerdo con River, el defensor logró su salida del Betis para regresar a la Argentina.

por medio de un acuerdo con River, el defensor logró su salida del Betis para regresar a la Argentina. Paulo Dybala: pasó de la Juventus a la Roma y hay grandes chances que en la temporada 2026 se sume al plantel de Boca.

¿Qué pasó con el Papu Gómez?

Después del Mundial, se conoció que Alejandro Gómez había dado positivo en un doping mientras era jugador del Sevilla de España y esto provocó que sea castigado por la FIFA con dos años de suspensión. "No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea jugar la final del mundo", expresó el volante en una entrevista que le habían realizado en Clank Media.

La explicación que el jugador entregó fue que el doping es producto de haber consumido terbutalina, que se encontraba dentro de los componentes de un jarabe que le estaba suministrando a uno de sus hijos. Una noche en la que se despertó con ciertos síntomas compatibles con los de la gripe, el remedio fue la mejor solución que encontró en pocos minutos para aliviar el malestar que su cuerpo experimentaba.

Sin embargo, el fútbol se encarga de dar revanchas y el Papu Gómez en agosto de este año fue presentado como jugador del Calcio Padova que se encuentra en la segunda categoría de la liga italiana. Aunque para sumar minutos de manera oficial debió esperar hasta el 20 octubre. Un parate que le está demandando una serie de contratiempos porque a sus 37 años no es fácil recuperarse de dos temporadas sin actividad oficial.