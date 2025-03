El insólito ataque de Arturo Vidal a la Selección Argentina con Chile en crisis de cara al Mundial: "Fácil"

Con Chile a un paso de quedarse sin Mundial, Arturo Vidal picanteó a la Selección.

Arturo Vidal fue nuevamente fiel a su estilo y en plena crisis de Chile pensando en la clasificación al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 lanzó un picante comentario contra la Selección Argentina. El volante del Colo Colo habló tras la derrota del seleccionado comandado por Ricardo Gareca en condición de visitante contra Paraguay y analizó el presente del equipo. Con vistas a futuro, el futbolista trasandino mencionó lo que se les viene y aprovechó para hablar sobre la "Albiceleste".

El experimentado mediocampista se refirió no sólo al cruce contra los dirigidos por Lionel Scaloni, sino también a lo que será el partido contra Ecuador, que sin dudas será clave para buscar el pasaje a la Copa del Mundo. Lo cierto es que el panorama no es para nada fácil para la "Roja" teniendo en cuenta que están últimos en la tabla de posiciones con sólo cinco fechas por delante. Sin embargo, Vidal se mostró optimista con respecto a esta actualidad y no dudó en atacar al combinado nacional que está a un paso de clasificar.

El insólito ataque de Arturo Vidal a la Selección Argentina tras la derrota de Chile

"El camarín está con la cabeza en alto. Creo que se hizo un partido correcto y el empate era lo mínimo que merecíamos. Ellos aprovecharon su oportunidad. Todos sabemos que depende sólo de nosotros clasificar al próximo Mundial", esbozó el volante con respecto al próximo compromiso por Eliminatorias. Cabe destacar que acumulan 9 puntos y están a cuatro de Bolivia, que hoy ocupa el puesto de Repechaje.

Por otro lado, Arturo Vidal insistió y lanzó un palazo para la "Albiceleste": "Es la última chance, si ganamos los 3 puntos seguramente vamos a clasificar porque creo que contra Argentina va a ser mucho más fácil que jugar acá contra Paraguay que venía de ganar los últimos seis partidos. Contra Argentina siempre nosotros jugamos bien y encima en casa con nuestra gente seguramente nos quedaremos con los tres puntos. Tengo toda la fe puesta contra Ecuador y Argentina".

Argentina se medirá ante Chile en junio por las Eliminatorias Sudamericanas

Las declaraciones de Ricardo Gareca en conferencia de prensa tras la derrota

Gareca debió enfrentar una complicada conferencia de prensa tras la derrota frente a Paraguay. Más allá del resultado, le pidió a la gente no perder la fe en el equipo y se justificó diciendo que "cuando se perdían las esperanzas ahí es cuando conseguí cosas": "Más allá del dolor, de perder, de la situación que nos toca en vivir en la tabla, que no pierdan la fe, que vayan con optimismo a la cancha, porque vamos a dejar todo por el triunfo, vamos a jugarlo como se debe jugar un partido", sentenció.

Cuáles son los compromisos restantes de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas

Después de recibir a Ecuador el próximo martes 25 de marzo, la Selección de Chile deberá enfrentar dos ventanas más con el objetivo de mantenerse en pelea hasta el final para obtener un cupo en el Mundial. Sin embargo, esos compromisos son, en los papeles, difíciles: en junio, recibirá a la Argentina que marcha líder en las Eliminatorias y luego visitará a Bolivia en la altura. En septiembre, cerrará su participación contra Brasil de visitante y Uruguay de local.