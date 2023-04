El emotivo mensaje de Lisandro Martínez tras confirmarse la lesión que lo deja afuera de la temporada

El defensor campeón del mundo con el seleccionado argentino sufrió la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho.

El jugador de la Selección Argentina Lisandro Martínez publicó este sábado un sentido mensaje tras confirmarse la lesión que sufrió en el pie derecho. El defensor zurdo será operado en los próximos días y se perderá lo que resta de la temporada.

La imagen de Lisandro saliendo del campo de juego auxiliado por sus compañeros del seleccionado Marcos Acuña y Gonzalo Montiel generó mucha preocupación, dado que quedaba en evidencia que no podía ni caminar. Tras realizarse los estudios correspondientes y confirmarse la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho, el exfutbolista de Defensa y Justicia utilizó las redes sociales para expresarse sobre el duro momento que vive.

El mensaje de Lisandro Martínez tras confirmarse su lesión

"No es la manera que imaginé que terminaría esta temporada que venía siendo tan especial, pero a veces se presentan obstáculos en el camino que hay que superar para hacernos más fuertes y aprender de ellos", comienza la primera parte de la publicación del central en Twitter.

Y luego, continuó: "Sé que dentro de muy poco estaré de vuelta para ir por más, mientras tanto seguiré apoyando a mis compañeros para lograr los objetivos! Es increíble la cantidad de mensajes y el cariño que estoy recibiendo, me dan fuerzas y ánimo en este momento. Gracias desde el corazón a todos".

A 10 jornadas de que finalice la Premier League, "Licha" sabe que no estará disponible y recién regresará a las canchas en la próxima temporada. Dicha lesión se le produjo solo, sin ningún tipo de golpe, en el encuentro de Europa League ante el Sevilla y tendrá un tiempo estimado de recuperación de entre dos y tres meses.

Una vez finalizado el encuentro, su técnico, el neerlandés Erik Ten Hag, había dicho que "no tiene buena pinta", pero hizo referencia a que posiblemente no afecte al tendón de Aquiles, lo que finalmente no sucedió. Cabe destacar que el ex Newell´s Old Boys y Defensa y Justicia no pudo ser reemplazado porque ya se habían realizado los cinco cambios reglamentarios. Después de lo que ocurrió con los jugadores, en las redes sociales reflotaron la situación de que "la Selección Argentina es una familia".

El momento de la lesión de Lisandro Martínez