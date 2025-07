El ejemplar mensaje de Lisandro Martínez a la política argentina: "Unir"

Lisandro Martínez rompió el silencio con un sorpresivo y ejemplar mensaje sobre la política en una reciente entrevista. El defensor campeón de todo con la Selección Argentina apuntó contra los dirigentes de nuestro país durante la charla que tuvo con el periodista Juan Pablo Varsky en su ciclo Clank! y no se guardó nada. Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, el zaguero de Manchester United no dudó en mostrar su postura, pero esta vez buscó la "unión" a nivel nacional.

"Tenemos un político, un Presidente... En cuatro años tenemos otro. Y siempre uno se va echando la culpa uno con el otro. No hay comunicación, tendrían que decir: 'che, basta, loco. Somos argentinos y queremos lo mejor para el país. Bueno, vos tenés tu idea, yo no lo comparto o algo de eso, pero vamos a buscar la mejor solución que es para el pueblo argentino. Si la Selección pudo unir a todos, ¿por qué ustedes no pueden´", esbozó el central en la mencionada nota y posteriormente profundizó sus dichos.

El contundente mensaje de Lisandro Martínez para la política argentina: "Hay mucha grieta"

A lo largo de la charla, "Licha" dejó varias frases haciendo referencia a cuestiones políticas y rápidamente se viralizaron: "En tema de preferencia política obviamente que está el fanatismo y es algo en lo que no me meto". "Soy argentino, somos argentinos... ¿Cómo no podemos tirar todos para el mismo lado? Siempre lo paso al fútbol, estamos jugando un partido juntos y nos atacamos entre nosotros. Hay mucha grieta", lanzó.

Luego, recordando el regreso del equipo tras la consagración en Qatar 2022, el defensor entrerriano sostuvo: "No me olvido más la imagen cuando volvimos del Mundial. Fue genial ver a gente con camisetas de Newell's o Central abrazados. Sos del mismo país, ¿cómo te vas a estar peleando?". Y sentenció: "Por ejemplo, lo que había visto de los policías pegando y todas esas cosas... Yo no busco ningún beneficio, simplemente yo tengo a mí familia viviendo acá en Argentina, así que tengo empatía y comprensión con toda la gente".

Lisandro Martínez, campeón de todo con la Selección Argentina

Los números de Lisandro Martínez en su carrera

Clubes : Newell's, Defensa y Justicia, Ajax y Manchester United.

: Newell's, Defensa y Justicia, Ajax y Manchester United. Partidos jugados : 271 (+26 en la Selección Argentina).

: 271 (+26 en la Selección Argentina). Goles : 12 (+1).

: 12 (+1). Títulos: Ajax (4); Manchester United (2); Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

El palazo de Lisandro Martínez al gobierno por la represión a los jubilados

En marzo del 2025, Lisandro Martínez rompió el silencio en sus redes sociales y se expresó contra el gobierno de Javier Milei. El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina defendió a los jubillados tras la marcha en la represión del pasado miércoles y no se guardó nada. De hecho, el zaguero del Manchester United compartió una publicación y escribió un fuerte mensaje en respuesta a la feroz golpiza que muchos sufrieron hace pocos días.

"Qué impotencia y que vergüenza que se metan así con los jubilados!!!", expresó "Licha" por medio de una story en su cuenta de Instagram. En el posteo se vieron distintas imágenes de lo sucedido en el Congreso donde la policía reaccionó contra los propios jubilados, pero también contra los hinchas que fueron a apoyarlos en su lucha. De esta manera, el central de la "Albiceleste" dejó nuevamente su opinión política, como ya sucedió en otras ocasiones.