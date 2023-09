Dibu Martínez histórico: el nuevo logro del arquero campeón del mundo

Emiliano "Dibu" Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022, alcanzó un logro histórico para los arqueros argentinos. De qué se trata el reconocimiento para el hombre del Aston Villa.

Emiliano Martínez es un arquero argentino que se desempeña en Aston Villa de la Premier League de Inglaterra y se consagró campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022. El "Dibu" alcanzó un logro histórico para los guardametas argentinos meses después de levantar la tercera Copa del Mundo con la "Albiceleste". Es que, sin dudas, se convirtió en un importante referente del arco con sus galardones de la mano de Lionel Scaloni.

Martínez entró en la nominación del Balón de Oro y es el primer portero argentino en ser parte de esta terna. En la misma, competirá con distintas figuras del fútbol internacional y hasta compañeros del elenco nacional como Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Claro que no será nada fácil ganarlo, más allá de cómo de lució contra Países Bajos y Francia en los penales del Mundial. Además, ganó la Copa América 2021 siendo fundamental y la Finalissima en 2022.

Los encargados de definir quién será el ganador de la edición 2023 serán periodistas de cada uno de los primeros 100 países del ranking FIFA, lo cual cambió con respecto al año anterior cuando votaban 170. De esta manera, el "Dibu" competirá con algunos de sus colegas como es el caso de André Onana o Yassine Bounou, quienes también están incluidos en la lista de nominados.

Por otro lado, Emiliano Martínez​​​, de destacada actuación con la "Albiceleste" en el Mundial con los penales atajados y su espectacular nivel, integra a la vez la nómina del Trofeo Yashin, en el que también tendrá rivales complicados. Igualmente, el arquero marplatense se perfila como un firme candidato tiempo después de quedarse con el premio The Best.

Los nominados al Balón de Oro

Lionel Messi (Inter Miami).

Julián Álvarez (Manchester City).

Lautaro Martínez (Inter).

Emiliano Martínez (Aston Villa).

Karim Benzema (Al Ittihad).

André Onana (Manchester United).

Josko Gvardiol (Manchester City).

Mohamed Salah (Liverpool).

Jamal Musiala (Bayern Munich).

Jude Bellingham (Real Madrid).

Bukayo Saka (Arsenal FC).

Randal Kolo Muani (PSG).

Kevin De Bruyne (Manchester City).

Bernardo Silva (Manchester City).

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli).

Ruben Dias (Manchester City).

Nicolo Barella (Inter).

Ilkay Gündogan (Barcelona).

Martin Odegaard (Arsenal FC).

Vinicius Jr. (Real Madrid).

Yassine Bounou (Al-Hilal).

Rodri (Manchester City).

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

Robert Lewandowski (Barcelona).

Erling Haaland (Manchester City).

Luka Modric (Real Madrid).

Kim Min-Jae (Bayern Munich).

Kylian Mbappé (PSG).

Victor Osimhen (Napoli).

Harry Kane (Bayern Munich).

El papá del "Dibu" Martínez reveló lo que no le perdona a su hijo

El padre de Emiliano "Dibu" Martínez habló este miércoles 13 de septiembre en Navarro 2023 en El Destape TV y dio detalles de qué es lo que no le perdona a su hijo luego de gritar campeón del mundo en Qatar 2022. "Beto", no tuvo filtro al hablar del arquero argentino que se lució en los penales contra Países Bajos en cuartos y en la final contra Francia. Al margen del "palito", su papá también lo llenó de elogios por sus logros en su carrera deportiva.

Sobre lo que no le perdonará al propio Martínez, "Beto" fue muy claro y contundente: "Me cambio a mí, porque antes era el 'Beto' Martínez, ahora soy el papá del Dibu”. La Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 fueron los logros del portero en poco más de un año y medio, por los que sin dudas se convirtió en un referente del elenco nacional. Por supuesto, su propio padre no se guardó nada a la hora de opinar de él.